Bridgerton, un'attrice della serie Netflix è orgogliosamente innamorata di una donna

Con l'arrivo del mese del Pride, le celebrità di tutto il mondo stanno condividendo storie e messaggi di supporto alla comunità LGBTQ+. Tra questi, spicca il toccante post di Jessica Madsen, conosciuta per il suo ruolo come Cressida Cowper nella popolare serie Netflix Bridgerton.

Jessica Madsen di Bridgerton Rivela la Sua Storia d'Amore per il Pride Month

Il primo giugno l'attrice ha pubblicato su Instagram un post celebrativo con immagini di marce storiche e un selfie color arcobaleno, accompagnato da una dichiarazione significativa: "Sono innamorata di una donna, lo dico forte e chiaro e ne sono orgogliosa!". I suoi colleghi di Bridgerton hanno subito mostrato il loro sostegno nei commenti, tra cui Nicola Coughlan e Jonathan Bailey, dimostrando che l'amore e l'accettazione sono valori centrali nel cast della serie. La sua sincerità e apertura hanno ricevuto un caloroso riscontro anche dai fan, che hanno risposto con messaggi di affetto e supporto.

Non è la prima volta che Jessica Madsen parla apertamente della sua identità. Già l'anno scorso, aveva condiviso in un post su Instagram che la bisessualità non è una fase di confusione, ma una parte autentica della sua vita. Nel suo recente post, ha utilizzato hashtag come #pride e #loveislove, sottolineando l'importanza di celebrare l'amore in tutte le sue forme. Questa ondata di positività non solo rafforza il legame tra il cast e il pubblico, ma contribuisce anche a diffondere un messaggio di inclusività e accettazione, rendendo omaggio al significato profondo del mese dell'orgoglio.

Nel corso di un'intervista, Masden ha anticipato che potrebbero esserci "colpi di scena" in serbo per il suo personaggio nella seconda parte della terza stagione. "La maschera sta cadendo dal volto di Cressida. Sta diventando un essere umano. Stiamo iniziando a vederla così com'è davvero", ha detto l'attrice.