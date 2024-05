Bridgerton 3, Nicola Coughlan ha chiesto di essere molto nuda: 'Un vaffanc**o a chi critica il mio corpo'

Nicola Coughlan si è mostrata molto nuda in una scena di sesso di Bridgerton 3 in risposta ai body shamers che l'hanno criticata sul web.

La terza stagione di Bridgerton è appena approdata su Netflix. Fan di sesso, pizzi e crinoline hanno da passare qualche ora di divertimento con i primi quattro episodi, mentre per la seconda parte della stagione dovranno attende il 13 giugno. Nicola Coughlan, protagonista di questa nuova stagione, ha rivelato al Los Angeles Times di aver trovato le scene di sesso con la co-star Luke Newton "liberatorie nonostante il nervosismo iniziale": "Alla fine della giornata, eravamo entrambi sdraiati sotto una coperta, nudi, a rilassarci. Ci siamo detti: 'Ecco perché i nudisti lo fanno'".

Ma Nicola Coughlan non si è fermata qui, l'attrice ha rivelato a Stylist di voler essere molto nuda in una specifica scena della terza stagione in risposta ai troll del body shaming che hanno criticato il suo corpo.

Coughlan ha collaborato strettamente con la coordinatrice d'intimità di Bridgerton 3 Lizzy Talbot spiegando: "Ci siamo chieste, 'Ok, cosa voglio mostrare? Cosa non voglio mostrare? Cosa c'è nello script e cosa voglio aggiungere?'"

Nicola Coughlan ha chiesto di essere molto nuda in una scena di sesso di Bridgerton 3

L'attrice ha proseguito: "Ho chiesto specificamente che alcune battute e momenti fossero inclusi. C'è una scena in cui sono completamente nuda davanti alla telecamera, ed è stata una mia idea, una mia scelta. Sembrava proprio il più grande "vaffanculo" a tutti quelli che criticano il mio corpo; è stato incredibilmente potente. Mi sono sentita bellissima in quel momento e ho pensato: 'Quando avrò 80 anni, voglio ripensarci e ricordare quanto ero fottutamente attraente!'"

Bridgerton 3, Nicola Coughlan: "Io e Luke Newton abbiamo rotto un mobile in una scena di sesso"

Finalmente arriva l'amore?

Come rivela la nostra recensione della prima parte di Bridgerton 3, stavolta al centro della storia c'è la relazione amorosa tra Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). In precedenza, era stato rivelato che Penelope era Lady Whistledown, l'anonima scrittrice di gossip della città che raccontava le storie d'amore tra Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page) così come quella tra Kate Sharma (Simone Ashley) e Anthony Bridgerton. (Jonathan Bailey). Nella terza stagione, Penelope dovrà affrontare Colin, la sua cotta di lunga data, e le sue ricadute con la migliore amica Eloise Bridgerton (Claudia Jessie).