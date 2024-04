Bridgerton 3, Nicola Coughlan: 'Io e Luke Newton abbiamo rotto un mobile in una scena di sesso'

La stagione 3 di Bridgerton è diventata famosa anche per le sue scene di sesso e Nicola Coughlan ha confermato che sul set, durante la realizzazione di un momento molto intimo tra i personaggi, è stato rotto un mobile.

Le prossime puntate avranno al centro il legame tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton, ruolo affidato a Luke Newton.

L'incidente sul set

Nicola Coughlan, durante l'evento di presentazione della terza stagione di Bridgerton in Australia, ha ammesso l'indiscrezione dichiarando: "Sì, certo che è successo".

L'interprete di Penelope ha aggiunto subito che hanno riso della situazione, sfruttando il fatto che la loro amicizia aveva reso tutte le situazioni meno imbarazzanti.

Luke Newton ha inoltre spiegato che si è sentito al sicuro anche nei momenti più personali delle riprese: "Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo potuto esplorare la scena e provarla in modi diversi, e quello ha portato a rompere un mobile". L'attore ha raccontato: "Abbiamo solo riso". Coughlan ha reagito parlando con il suo accento irlandese, momento che Luke spera venga inserito in qualche modo nella serie, essendo molto in "stile Colin e Pen".

I due giovani attori si sono infatti divertiti molto durante le scene di sesso, a differenza di Jonathan Bailey e Simone Ashley che avevano affrontato quei momenti in modo estremamente professionale. Nicola e Luke, al contrario, scherzavano e ridevano, sfruttando la loro amicizia che dura da molti anni per sentirsi a proprio agio.

Coughlan ha aggiunto che ha considerato la realizzazione di quei passaggi della storia come una sequenza d'azione pianificata con attenzione, pur avendo la libertà di condividere la propria opinione e dire come avrebbero voluto realizzarli.