Bridgerton 3, la star di Black Sails Hannah New entra nel cast della serie Netflix

C'è una nuova aggiunta al cast della terza stagione di Bridgerton, e si tratta dell'attrice di Black Sails Hannah New... Ma in che ruolo?

La terza stagione di Bridgerton si prepara ad accogliere una nuova Lady nella 'Ton: la star di Black Sails Hannah New è entrata ufficialmente a far parte del cast della serie Netflix.

Procedono i lavori sul set della nuova stagione di Bridgerton, la popolare serie di Shonda Rhimes prodotta dalla piattaforma streaming Netflix, e con il passare del tempo scopriamo sempre qualcosa in più riguardo a ciò che vedremo prossimamente sullo schermo.

Ad esempio, nelle scorse ore è stato reso noto il casting di Hannah New (Black Sails, Maleficent) nel ruolo di Lady Tilley Arnold, "una giovane vedova che è solita sfruttare appieno i privilegi e il potere legati alla sua posizione, ora che è a capo delle proprietà del marito. Vive la vita come vuole, sfruttando la sua indipendenza finanziaria e la libertà sessuale di cui ormai può godere" come riporta Deadline.

Bridgerton: tra la terza stagione e lo spin-off su Queen Charlotte, cosa ci riserva il franchise di Netflix?

Della terza stagione dello show tratto dai romanzi di Julia Quinn sappiamo ancora relativamente poco, ma potete star certi che, tra i nuovi episodi di Bridgerton e lo spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story nei prossimi mesi ne vedremo sicuramente delle belle.