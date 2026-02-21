Breaking Bad contro Il Trono di Spade: Ozymandias perde il record storico per la faida tra fan

La guerra di review bombing su IMDb tra i fan di Breaking Bad e A Knight of the Seven Kingdoms ha provocato danni inattesi allo show di culto con Bryan Cranston.

I fan di Breaking Bad e Il trono di spade si stanno sfidando su IMDb a colpi di stroncature e votacci per una serie di ripicche che hanno già provocato una vittima sul campo: dopo oltre un decennio l'episodio di culto Ozymandias ha perso il suo punteggio perfetto da record. Ma andiamo con ordine.

Quale record deteneva l'episodio Ozymandias su IMDb?

L'episodio Ozymandias, noto in Italia col titolo Declino, penultimo episodio di Breaking Bad diretto da Rian Johnson, è andato in onda per la prima volta il 15 settembre 2013. Acclamato dai fan, per lungo tempo ha conservato il record del punteggio perfetto di 10/10 su IMDb ottenuto grazie a oltre 340.000 voti.

Poi sono arrivati in massa i fan de Il trono di spade, determinati a premiare il quinto episodio della serie spinoff A Knight of the Seven Kingdoms, definito da molti il miglior episodio dell'intero universo de Il trono di spade, innescando la faida coi fan della serie di Vince Gilligan.

Una scena della serie A Knight of the Seven Kingdoms

Dopo che il quinto episodio, intitolato In nome della Madre (In the Name of the Mother in originale), ha ottenuto un punteggio di 10/10, i fan di Breaking Bad hanno iniziato ad abbassarne il punteggio, ottenendo lo stesso trattamento da parte dei rivali, il che ha causato calo del punteggio da 10 a 9,8 per Ozymandias, espellendolo dalla Top 10 della piattaforma che vede ora in testa il finale di Six Feet Under.

Questo conflitto ha causato un forte aumento del numero di recensioni negative e valutazioni di 1 e 2 punti per entrambe le serie. Gli utenti di IMDb affermano esplicitamente che le loro azioni sono una "vendetta in risposta al sabotaggio" dei fan della serie.

Come ha reagito la community dei fan alla faida dei rating?

A giudicare dai commenti dei fan sui social media, lo sconcerto e l'indignazione si mescolano alle prese in giro di chi minimizza questa guerra dei voti giudicandola ridicola.

Attualmente, il voto del quinto episodio di A Knight of the Seven Kingdoms è sceso a 9 sullo sfondo di una forte ondata di recensioni negative su IMDb da parte dei fan di Breaking Bad, che è una delle serie amate di sempre della storia della tv. Nonostante gli sforzi dei pasionari della saga di George M.M. Martin, per loro risulta più difficile abbassare il rating di _Breaking Bad poiché Ozymandias ha accumulato oltre 300.000 voti in 13 anni, mentre In nome della Madre ne ha solo 90.000. Non sappiamo ancora quanto durerà questa lotta che sta generando appassionate discussioni in rete-.