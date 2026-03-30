Breaking Bad, tutto quello che sappiamo sul nuovo spin-off con Dean Norris

L'attore ha confermato il suo ritorno nel franchise con un nuovo progetto che sarà disponibile già quest'anno, scopriamo di cosa si tratta

A 13 anni dal memorabile finale del suo personaggio, Dean Norris tornerà già quest'anno con un nuovo progetto legato al franchise di Breaking Bad.

Norris ha interpretato Hank Schrader, agente della DEA e cognato di Walter White (Bryan Cranston), nell'acclamata serie della AMC. Durante l'ultima stagione, Hank scopre finalmente che Walt è il misterioso boss della droga noto come Heisenberg.

Poco dopo, in quello che è ampiamente considerato uno dei migliori episodi di Breaking Bad di tutti i tempi, Hank viene ucciso, in quella che è una delle scene più d'impatto e devastanti della serie.

Breaking Bad: Bryan Cranston e Dean Norris l nell'episodio Blood Money

Breaking Bad, il nuovo progetto che riporta Hank in scena

Su X, Norris ha annunciato che tornerà a parlare della serie di successo nel suo nuovo libro, intitolato Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad. Il titolo è un riferimento alle ultime parole pronunciate da Hank prima che Jack Welker (Michael Bowen) gli spari e lo uccida nell'episodio 14 della quinta stagione, intitolato Ozymandias.

Il libro, scritto in collaborazione con Joe Layden, è già disponibile per il pre-order su Amazon e altri rivenditori. Norris lo descrive come un "resoconto definitivo da insider" che presenta nuovi aneddoti dietro le quinte e interviste esclusive a vari membri del cast e della troupe coinvolti nella realizzazione della serie.

La sinossi e la data d'uscita del nuovo libro

Nel presentare il libro, Norris spiega: "Sono entusiasta di poter finalmente svelare la copertina del mio nuovo libro Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad: la prima storia orale e il resoconto definitivo da parte di chi c'era dietro le quinte di Breaking Bad. Dalla sala degli sceneggiatori al deserto, questo libro è ricco di aneddoti inediti e interviste esclusive alle persone straordinarie che hanno dato vita alla serie".

Poi conclude: "Se siete fan della serie, questo libro vi piacerà da morire. Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad sarà disponibile in libreria dal 3 novembre. Potete preordinarlo fin da ora dal vostro rivenditore preferito".

Breaking Bad: Bryan Cranston nell'episodio I See You

Sono previsti altri progetti legati a Breaking Bad?

Con la conclusione di Better Call Saul e in assenza di piani annunciati per ampliare la trama iniziata con Breaking Bad, il nuovo libro di Norris è l'unico contenuto inedito e correlato in arrivo.

Il creatore della serie, Vince Gilligan, è ora concentrato sulla realizzazione della seconda stagione di Pluribus, la sua serie di fantascienza per Apple TV con protagonista Rhea Seehorn, star di Better Call Saul. Nel corso degli anni sono state rivelate molte informazioni sulla realizzazione di Breaking Bad, ma Norris ora promette nuove storie e approfondimenti che arricchiranno il background della serie e aggiungeranno ulteriori dettagli a ciò che i fan già conoscono.