Da Il trono di spade a Breaking Bad: 10 serie che hanno ucciso il personaggio preferito dei fan

Alcune delle serie televisive più acclamate di tutti i tempi, titoli come Il Trono di Spade, The Wire e Breaking Bad, hanno presentato al pubblico personaggi iconici che nel corso degli anni hanno conquistato i cuori degli spettatori. Tuttavia, ci sono stati dei momenti cruciali in tutti questi show in cui gli amati eroi (o antagonisti) sono stati inaspettatamente sacrificati, lasciando i fan sconvolti e ansiosi a proposito del futuro della loro serie preferita. In alcuni casi questi momenti si sono rivelati essere dei veri e propri successi per lo show in questione, mentre in altri non c'è più stato modo di toccare di nuovo le vette raggiunte negli episodi precedenti.

Il trono di spade: Peter Dinklage in una scena del penultimo episodio della serie

Oggi esploreremo dieci esempi di serie tv in cui i personaggi amati dai fan sono stati improvvisamente eliminati e analizzeremo l'evoluzione della trama della serie dopo questi cambiamenti cruciali, ovviamente con degli inevitabili spoiler. Da colpi di scena scioccanti a svolte inaspettate, questi eventi hanno segnato la narrativa di innumerevoli show, influenzando il destino dei personaggi rimasti in vita e suscitando una reazione profonda nel pubblico di tutto il mondo. La cosa più straordinaria è che, con il passare del tempo, alcune di queste sequenze sono divenute una parte fondamentale dell'eredita delle serie in questione, cristallizzandosi per sempre nella memoria collettiva degli spettatori.

1. Il Trono di Spade (Personaggi Multipli)

Sean Bean nell'episodio The Wolf and the Lion di Game of Thrones

Ci sono state molteplici forme di morti brutali e improvvise durante le 8 stagioni de Il trono di spade, ma alcune hanno lasciato un impatto più profondo sui fan rispetto ad altre. Ovviamente ci stiamo riferendo a momenti come la decapitazione di Ned Stark (Sean Bean) o il famigerato Red Wedding, sequenze tragiche o spaventosamente sanguinose che hanno permesso alla serie fantasy di mantenere un ritmo avvincente con lo sviluppo della trama. Tuttavia, questo equilibrio è andato perduto durante le ultime stagioni dello show, quando la storia ha preso direzioni che hanno suscitato reazioni contrastanti tra i fan.

2. Lost (Charlie Pace)

Dominic Monaghan in una scena dell'episodio 2x01 di Lost

Con tutta probabilità, la maggior parte degli appassionati di Lost concordano sul fatto che la morte per annegamento di Charlie Pace (interpretato da Dominic Monaghan) durante la terza stagione rappresenta inequivocabilmente uno dei momenti più traumatici della serie. Questo personaggio, amato letteralmente da tutti, è stato una presenza fondamentale nei primi episodi del misterioso show terminato nel 2010, e la sua mancanza è stata sentita profondamente anche dai membri del cast. Nonostante i molti flashback, l'assenza di Charlie ha continuato a farsi sentire fino ai giorni della controversa conclusione di Lost.

3. Grey's Anatomy (Dott. Derek Shepherd)

Patrick Dempsey nell'episodio 'Baind-Aid Covers the Bullet Hole' della serie tv Grey's Anatomy

Grey's Anatomy è un avvincente drama medico che esplora il tema della morte con ogni nuovo episodio. Tuttavia, la scomparsa del Dott. Derek Shepherd (interpretato da Patrick Dempsey) nella 11ª stagione dello show è stata una tragedia di proporzioni ineffabili. L'impatto dell'incidente fatale di McDreamy ha continuato a farsi sentire nel corso degli anni, tanto che Shepherd è riapparso attraverso visioni della moglie Meredith Grey (interpretata da Ellen Pompeo) anche anni dopo la sua scomparsa.

4. Due uomini e mezzo (Charlie Harper)

Angus T. Jone e Charlie Sheen in un momento dell'episodio Mmm, Fish. Yum. di Due uomini e mezzo

Dopo essere stato per quasi dieci anni il centro della popolare sitcom, il personaggio di Charlie Harper, interpretato da Charlie Sheen, è stato bruscamente rimosso nel 2011 a causa del licenziamento dell'attore. Ashton Kutcher è stato scelto come rimpiazzo per la nona stagione di Due uomini e mezzo e il suo arrivo è stato accolto con recensioni contrastanti. Il personaggio di Charlie, interpretato da un sosia, ha fatto un breve ritorno nell'ultima stagione prima di essere nuovamente eliminato.

5. Breaking Bad (Hank Schrader)

Breaking Bad: Dean Norris nell'episodio Gliding Over All

Hank Schrader (Dean Norris) è stato un ostacolo costante per suo cognato Walter White, interpretato da Bryan Cranston, durante gran parte di una delle serie più amate della storia. La vita dell'agente della DEA è giunta a termine alla fine della quinta stagione di Breaking Bad a causa delle azioni del famigerato Heisenberg. Tuttavia, ironicamente, l'omicidio di Hank è stato fondamentale per far si che il mondo potesse venire a conoscenza delle nefaste azioni di Walter White.

6. The O.C. (Marissa Cooper)

Mischa Barton in una scena di The O.C.

The O.C., l'amatissima serie di successo dei primi anni 2000, è stata ricca di drammatici intrecci per l'intera durata della sua messa in onda. Tuttavia, uno dei momenti più scioccanti per i fan è stata indubbiamente la tragica morte di Marissa Cooper, interpretata da Mischa Barton, nella terza stagione. Nonostante la perdita di uno dei personaggi centrali, il teen drama è proseguito per un altro anno prima di giungere alla sua conclusione all'inizio del 2007.

7. Stranger Things (Bob Newby)

The Strain: Sean Astin nell'episodio The Box

Nel corso degli anni gli appassionati di Stranger Things hanno assistito alla morte di svariati personaggi, anche se una in particolare continua a lasciare un vuoto doloroso nel cuore dei fan: quella di Bob Newby, interpretato da Sean Astin, avvenuta nella seconda stagione della serie. Nonostante il tempo limitato che abbiamo trascorso con Bob, il suo carisma e il suo sacrificio continuano a splendere nei cuori dei personaggi della serie e in quelli di milioni di fan che attendono con impazienza nuovi episodi. Anche l'addio di Eddie Munson nella quarta stagione è stato sicuramente un altro momento toccante che ha colpito il pubblico.

8. Dr House (Lawrence Kutner)

Kal Penn in una scena dell'episodio The Social Contract di Dr. House: Medical Division

Lawrence Kutner è stato parte del cast del Dr House per un breve periodo, ma l'interpretazione impeccabile di Kal Penn lo ha reso rapidamente un personaggio molto amato dagli spettatori. Tuttavia, nel corso della quinta stagione, Lawrence si è tragicamente suicidato, lasciando il Dott. Gregory House (interpretato da Hugh Laurie) in uno stato di profondo sconvolgimento.

9. The Wire (Omar Little)

The Wire: Michael K. Williams è il leggendario Omar Little

Omar Little, magnificamente interpretato dal compianto Michael K. Williams, rimane uno dei personaggi più indimenticabili di The Wire e del piccolo schermo in generale. La sua tragica morte, seppur scioccante, si è svolta con coerenza rispetto alla sua figura. Il Robin Hood di Baltimora non è caduto per mano di un rivale o di un agente di polizia alla conclusione dell'ultima stagione dello show, bensì è stato vittima di un giovane in un negozio di alimentari. Il vuoto lasciato nell'ecosistema della "Charm City" è stato colmato da Michael Lee (Tristan Wilds) nell'episodio finale della serie.

10. Veronica Mars (Logan Echolls)

Jason Dohring nel primo episodio di Veronica Mars

Uno degli aspetti principali di Veronica Mars era la complicata relazione tra Veronica e Logan Echols durante le prime stagioni del celebre show. Tuttavia, quella sotto-trama è giunta a una fine improvvisa quando Logan, interpretato da Jason Dohring, è stato ucciso da un'esplosione. Il personaggio di Kristen Bell inizialmente è rimasto sconvolto dalla sua morte, per poi riuscire a raggiungere la fama nazionale come leggendaria detective a cui non sfugge mai niente.