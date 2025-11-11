Pluribus: Bryan Cranston e le altre star del Breaking Bad Universe protagoniste di un inatteso crossover

Il crossover tra gli universi vecchi e nuovi creati da Vince Gilligan è arrivato! I mondi di Pluribus, Breaking Bad e Better Call Saul si "incontrano" in uno spot della nuova serie realizzata da Gilligan per Apple TV che, dopo l'arrivo in streaming dei primi due episodi, ha già fatto impazzire i fan.

Nello spot in questione vediamo la protagonista di Pluribus Carol Sturka, interpretata da Rhea Seehorn, seduta sul divano davanti alla tv accesa. Sul monitor scorrono i volti delle star Bob Odenkirk, Bryan Cranston, Aaron Paul e molti atri personaggi del Breaking Bad Universe che si rivolgono a lei salutandola e rivolgendole messaggi subliminali.

Carol, "la persona più infelice della Terra, deve salvare il mondo dalla felicità". Quando un evento sconvolgente trasforma la maggior parte della popolazione mondiale in una mente alveare amichevole, Carol decide di proteggere la sua individualità e il proprio diritto alla tristezza*.

Che cosa accade nello spot di Pluribus?

Come analizzato nella nostra recensione di Pluribus, alla fine del primo episodio Carol accende la tv e comunicata con un membro della Casa Bianca il quale la rassicura smentendo le voci di un'invasione aliena. Apple TV ha riproposto la scena in questione in uno spot pubblicitario di 100 secondi che si apre con il volto di Bryan Cranston e la scritta "UNISCI A NOI". Un montaggio di centinaia di volti amichevoli scorre sullo schermo, e tra i vari personaggi intravediamo anche Drew Barrymore e Aaron Paul in piedi davanti alla Torre Eiffel.

Bob Odenkirk e Patrick Fabian, che ha interpretato Howard Hamlin in Better Call Saul, dicono a Carol: "Vogliamo solo renderti felice". Giancarlo Esposito, interprete di Gustavo Fring, le si rivolge spiegando: "Ci dispiace di averti fatto arrabbiare", mentre Jonathan Banks, volto di Mike Ehrmantraut, appare in un gustoso cameo.

Nello spot appare perfino Carol Burnett, che ha avuto un memorabile ruolo da guest star nella sesta stagione di Better Call Saul, dicendo: "Carol, se hai bisogno di noi, siamo qui per te". E persino Drew Barrymore, dal set del suo talk show, dice direttamente alla telecamera: "Ti vogliamo bene, Carol, e vogliamo solo che tu sia felice".

Naturalmente anche Rhea Seehorn è una veterana del Breaking Bad universe, avendo interpretato il personaggio di Kim Wexler nelle sei stagioni di Better Call Saul a fianco di Odenkirk, Fabian, Esposito ed Ehrmantraut. Adesso l'attrice è protagonista della nuova serie creata da Vince Gilligan che sta riscuotendo un tale entusiasmo tanto da aver già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.