La Casa Bianca usa Tom Cruise, Walter White, Kylo Ren, Spongebob e altri per propagandare la guerra in Iran

Un recente video diffuso dalla Casa Bianca mostra l'utilizzo di riferimenti espliciti a icone del cinema e della televisione per accompagnare un messaggio politico legato agli attacchi militari contro l'Iran.

Un video diffuso dalla Casa Bianca celebra i bombardamenti in Iran con un montaggio che mescola immagini militari e scene tratte da film e serie famose, da Star Wars a Breaking Bad, fino ai film di Tom Cruise e persino Spongebob. Un ennesimo esempio surreale della realtà in cui viviamo.

Cinema e serie TV diventano linguaggio della propaganda

Nel pieno di una crescente tensione geopolitica tra Stati Uniti e Iran, un video pubblicato sui canali social ufficiali della Casa Bianca ha attirato l'attenzione non solo per il contenuto politico, ma anche per la sua costruzione visiva. Il filmato, diffuso mentre Washington e Tel Aviv rivendicavano recenti bombardamenti contro obiettivi iraniani, mescola immagini reali di operazioni militari con sequenze tratte da celebri film e serie televisive.

Nel montaggio compaiono infatti scene iconiche provenienti da diverse opere della cultura pop contemporanea. Tra queste spiccano immagini di Bryan Cranston nei panni di Walter White nella serie Breaking Bad, così come momenti che mostrano Adam Driver nel ruolo di Kylo Ren nella saga di Star Wars. Una clip mostra persino una "battuta" con Spongebob.

Il video utilizza inoltre frammenti di alcuni film interpretati da Tom Cruise, tra cui Minority Report, thriller distopico del 2002 che ruota attorno al tema della sorveglianza, ma anche Top Gun: Maverick e Tropic Thunder. A questi si aggiungono citazioni visive da altri franchise molto noti, come Gladiator, The Patriot, John Wick, Superman, Transformers, Deadpool e Halo.

Il montaggio alterna queste sequenze cinematografiche a filmati reali provenienti da droni militari e operazioni belliche. A corredo del video, pubblicato sui social ufficiali, compare lo slogan: "Giustizia all'americana".

L'uso di immagini tratte dall'intrattenimento popolare per accompagnare un messaggio politico o militare ha immediatamente suscitato reazioni contrastanti. Alcuni osservatori hanno sottolineato come il linguaggio visivo della cultura pop venga sempre più spesso utilizzato come strumento comunicativo anche in contesti istituzionali.

Il contesto politico e le polemiche sulla comunicazione

Il video arriva in un momento di forte escalation diplomatica e militare. L'amministrazione statunitense ha recentemente rivendicato operazioni militari congiunte con Israele contro obiettivi in Iran, presentate come parte di una strategia volta a neutralizzare il programma nucleare iraniano e limitare le capacità militari del paese.

Secondo quanto dichiarato dal presidente Donald Trump, gli Stati Uniti sarebbero pronti a portare avanti il conflitto "per quattro o cinque settimane" se necessario, promettendo di fare "tutto il necessario per distruggere la minaccia del regime".

Parallelamente, la televisione di stato iraniana ha riportato la notizia della morte della guida suprema Ali Khamenei, avvenuta dopo i bombardamenti iniziali. Secondo queste informazioni, Khamenei sarebbe morto nel suo ufficio durante la prima ondata di attacchi condotti dalle forze aeree statunitensi e israeliane.

Il video diffuso dalla Casa Bianca non è il primo contenuto social a generare polemiche negli ultimi mesi. Solo poche settimane prima, la cantante Kesha aveva criticato pubblicamente l'amministrazione dopo che il suo brano Blow era stato utilizzato in un video militare pubblicato su TikTok.

La clip mostrava il lancio di un missile da un jet militare e la distruzione di quella che appariva come una nave nemica. Kesha aveva reagito sui social chiedendo esplicitamente che la sua musica non venisse più associata a contenuti militari, scrivendo: "Smettete di usare la mia musica, pervertiti."

Questo tipo di comunicazione, che combina linguaggi pop e contenuti militari, evidenzia come la cultura visiva contemporanea venga sempre più utilizzata anche nella narrativa politica. L'effetto è quello di trasformare immagini di guerra in una sorta di montaggio spettacolare, dove cinema, televisione e attualità si sovrappongono in modo decisamente distopico.