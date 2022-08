Brad Pitt spiega perché indossava una gonna sul red carpet di Bullet Train: "Moriremo tutti, facciamo casino!"

La scelta di Brad Pitt di indossare una donna sul red carpet berlinese del thriller Bullet Train non è certo passata inosservata, ma l'attore si giustifica in modo creativo.

Ha divertito i fan, ma ha anche fatto moto discutere il look sfoggiato da Brad Pitt all'anteprima tedesca dell'action thriller Bullet Train. Il divo si è infatti presentato con indosso una gonna e ora ha spiegato la ragione di tale scelta.

Interrogato sulla curiosa scelta, Brad Pitt ha dato la migliore spiegazione possibile per l'ispirazione dietro il look.

"Non lo so! Moriremo tutti, quindi facciamo casino", ha detto Pitt a Marc Malkin di Variety.

La star non indossava una gonna per la premiere di Los Angeles del film, ma sfoggiava un ampio completo verde corredato da una canottiera verde acqua e vivaci sneakers gialle.

Bullet Train, che inaugurerà il Locarno Film Festival 2022al via domani, è un thriller d'azione con venature comiche diretto da David Leitch in cui Pitt, il protagonista, recita insieme ad un cast corale raccontando la storia di un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa in treno senza sosta attraverso il Giappone moderno.

Fanno parte del ricco cast del film anche Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio e Lady Gaga.

Brad Pitt interpreta Ladybug, "un killer che sta valutando il suo posto nel mondo" come ha rivelato David Leitch a Empire. "Sta attraversando una crisi esistenziale poiché tutte queste cose orribili stanno accadendo intorno a lui. Questo rende il personaggio molto vicino al nostro presente"_.