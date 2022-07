Brad Pitt compra una villa californiana da sogno per 40 milioni di dollari (FOTO)

Brad Pitt ha recentemente acquistato una villa californiana per ben 40 milioni di dollari: in passato è appartenuta a DL James e in seguito alla società Searock.

Brad Pitt ha sborsato 40 milioni di dollari per la storica villa da sogno di D.L. James, conosciuta come "Seaward", che si affaccia sulla splendida costa centrale della California. La star, 58 anni, ha acquistato la casa del 1918 trasformandola in quella che si ritiene sia la proprietà con il prezzo più alto mai venduta nella zona.

Secondo quanto riferito, la gente del posto è entusiasta di avere Pitt come futuro vicino, soprattutto considerando che l'iconica proprietà è rimasta vuota per anni. Conosciuta anche come la DL James House, la proprietà è stata progettata da Charles Sumner Greene, un importante architetto dell'inizio del XX secolo noto per aver diffuso il movimento American Arts and Crafts.

Sebbene fosse stata eretta su un appezzamento di terra di proprietà del famigerato autore Daniel Lewis James, principalmente conosciuto per aver scritto "Famous All Over Town", dal 1999 la villa è di proprietà di Searock, una società legata al defunto finanziere di Chicago Joe Ritchie e a sua moglie Sharon Ritchie.

Durante un'intervista del DailyMail il fotografo Alexander Vertikoff, che in passato ha scattato delle foto esclusive della proprietà di Brad Pitt, ha affermato: "Quando l'ho fotografata, l'intera struttura era disabitata da un po' di tempo. È stato in continuo rifacimento e in attesa di essere finita da oltre 50 anni, ed era veramente difficile dire a cosa fossero adibite tutte le stanze".