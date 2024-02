Bullet Train, esperta di serpenti boccia la scena con Brad Pitt: 'La rappresentazione più imprecisa mai vista'

Le scene col serpente di Brad Pitt in Bullet Train sono state analizzate con attenzione da un'esperta di serpenti che le ha bocciate su tutti i fronti per via delle imprecisioni contenute.

Bullet Train: Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson in una scena action

Come rivela la nostra recensione di Bullet Train, l'action del 2022 diretto dal regista David Leitch, vede Brad Pitt nei panni di Ladybug, un assassino la cui missione a bordo di un treno si complica per via della presenza di numerosi altri assassini con missioni conflittuali. Oltre ai numerosi personaggi umani, nel cast di Bullet Train compare anche un serpente boomslang.

In un recente video per Insider, l'esperta di serpenti Sara Ruane analizza le scene col serpente rivelando che contengono una serie di imprecisioni.

Cosa non va nella scena col serpente

Bullet Train: Brad Pitt in una sequenza

Uno dei problemi più evidenti della scena con il boomslang di Bullet Train è che non è affatto un boomslang e non assomiglia per niente alla sua controparte nel mondo reale. Ma questo è solo umo dei problemi. Ecco cosa dice sara Ruane:

"Non è assolutamente un boomslang, è un serpente corallo. Non assomiglia nemmeno lontanamente all'aspetto di un boomslang. È probabilmente la rappresentazione più imprecisa che abbia mai visto, considerati i molti primi piani di un serpente dall'aspetto piuttosto caratteristico. I boomslang non hanno un sofisticato sistema di somministrazione del veleno come il serpente a sonagli, e non sono necessariamente pericolosi perché non hanno queste zanne anteriori. Quando si vede somministrare un antidoto contro il veleno come in Bullet Train, non è proprio come andrebbe nella vita reale. L'antidoto non è semplicemente 'Una dose e sei a posto'. In genere, viene somministrato un certo numero di dosi in base alla gravità del morso e ai sintomi che stai riscontrando, in base alla specie per cui quell'antidoto è stato creato. E sei monitorato, e se continui a peggiorare te ne danno di più. È anche ridicolmente costoso. Non è qualcosa che ti porti semplicemente in giro. Gli darò uno su 10. Penso che questa sia una delle scene più irrealistiche che abbia mai visto".