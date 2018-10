Box Office USA: Halloween ancora al primo posto

Prosegue la marcia trionfale di Halloween. A quarant'anni dall'uscita dell'originale, il reboot di David Gordon Green conserva la prima posizione al box office americano incassando altri 32 milioni di dollari che lo portano a sfiorare i 127 milioni in due settimane (qui la nostra recensione del reboot di Halloween. Questa è la prima volta che un capitolo della saga horror supera i 100 milioni in patria, se si sommano gli incassi globali il film ha già incassato oltre 172 milioni.

Ancora al secondo posto, il dramma targato Warner Bros. Pictures A Star Is Born incassa altri 14 milioni che lo portano a un totale di 148,7 milioni in patria e di 253,3 milioni globali. Continuano a incantare le interpretazioni di Bradley Cooper, anche regista esordiente, e della star del pop Lady Gaga) per una travolgente storia di amore e musica (qui la recensione di A Star is Born.

Venom conserva la terza posizione incassando altri 10,8 milioni arrivando a superare i 187 milioni negli USA e i 500 milioni globali (qui potete leggere la nostra recensione di Venom. Di questo passo Venom potrebbe diventare il più elevato incasso Sony del 2018.

Stabile al quarto posto Piccoli brividi 2: I fantasmi di Halloween. Basato sui popolarissimi romanzi per ragazzi di R.L. Stine, il film racconta la storia di due ragazzi che entrano in una casa in cui vive il famoso scrittore R.L. Stine, ritrovandosi alle prese con inaspettate creature, tra cui persino le caramelle gommose, che prendono vita. Il sequel incassa altri 7,5 milioni di dollari e supera i 38 milioni totali.

Per trovare la prima novità di questa settimana dobbiamo attendere la quinta posizione dove si colloca Hunter Killer - Caccia negli abissi, thriller interpretato da Gerard Butler. Il film segue una nuova generazione di sottomarini nucleari altamente sofisticati chiamati "hunter killer" mentre cresce la tensione tra gli Stati Uniti e la Russia. Quando il presidente russo viene catturato da un generale ribelle, un capitano americano alla guida di un sottomarino ancora in fase di test unisce le forze con un team di Navy SEAL per salvarlo. Gli americani e i russi dovranno quindi lavorare insieme per evitare un disastro mondiale. Debutto modesto con 6,6 milioni incassati in 2.728 sale, con una media per sala di 2.438 dollari.

