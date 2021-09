Halloween: il produttore della saga rivela l'unica cosa che ha odiato nel film del 2018

Il produttore della saga di Halloween Ryan Freimann ha rivelato l'unico aspetto che ha odiato del reboot Blumhouse del 2018 del franchise slasher tornato a nuova vita con una recente trilogia.

Halloween Kills: una scena del film

Nel corso di un'intervista con CBR, Ryan Freimann ha parlato dei piani di Blumhouse di girare i due sequel di Halloween, Halloween Kills e Halloween Ends, back-to-back:

"All'inizio ci avevamo pensato in termini di economia del lavoro, ci trovavamo in una situazione in cui potevamo girare entrambi i sequel allo stesso tempo, ma quella decisione è stata presa prima dell'emergenza sanitaria".

Il produttore ha poi rivelato l'aspetto del film del 2018 che non gli è proprio andato giù spiegando:

"Il nostro obiettivo era proseguire la trama dell'originale del 1978, ma devo dirlo. Non sono mai stato un fan del colpo di scena di Sartain, ho combattuto con le unghie e con i denti, ma a volte finisci in minoranza. Ma i fan reagiscono a certe scelte che influenzano la trama in determinati modi."

Halloween Kills. una foto dal set evoca un flashback dell'originale del 1978

Il colpo di scena a cui il produttore si riferisce riguarda il personaggio del Dottor Ranbir Sartain (Haluk Bilginer), psichiatra di Michael Myers ed ex studente dello psichiatra originale del killer, il Dottor Samuel Loomis. Anche se finge interesse a catturare Michael dopo che quest'ultimo è fuggito mentre veniva trasferito in una prigione di massima sicurezza, alla fine si scopre che Sartain aveva orchestrato l'evasione di Michael per studiare l'enigmatico serial killer in azione. Uccide persino il vice Frank Hawkins per impedirgli di uccidere Michael, ma alla fine il killer lo ripaga rompendogli la testa.

"Penso che sia stato bello avere il tempo di riflettere su cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. Ci siamo caricati per la produzione di Halloween Ends", ha aggiunto Freimann. "Mi piace avere le tempistiche di questi film. Siamo passati dall'ultimo film di Rob Zombie nel 2009 al 2018, questa è stata la più grande pausa tra i film di Halloween da sempre."

Il sequel di Halloween, Halloween Kills, uscirà nei cinema italiani il 21 Ottobre.