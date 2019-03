Box office Italia: A un metro da te primo, il romance teen conquista il pubblico

A scalzare Captain Marvel dalla vetta del box office italiano interviene A un metro da te, romance teen che conquista il pubblico incassando 1.341.000 euro da 415 sale, con una media per sala di 3.230 euro. A un metro da te racconta la storia di due giovani che si innamorano nonostante non abbiano molto tempo a disposizione per vivere. Nel cast Cole Sprouse, tra i protagonisti della serie Riverdale, e Haley Lu Richardson. Qui trovate la nostra recensione di A un metro da te.

Captain Marvel perde il primo posto, ma incassa altri 847.000 euro che portano il film a superare i 9 milioni di euro. Il cinecomic al femminile è il settimo miglior incasso del Marvel Cinematic Universe (qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel) con buona pace dei maschilisti.

In terza posizione troviamo Scappo a casa, esordio in solitaria di Aldo Baglio, membro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. La commedia apre incassando 625.000 euro da 371 sale, con una media per sala di 1684 euro. Il film tocca temi di forte attualità, come razzismo, immigrazione e virtualità. Per Michele (Aldo Baglio), quel che conta è apparire: far colpo sulle belle donne, guidare auto lussuose e curare maniacalmente il proprio aspetto esteriore; assiduo frequentatore dei social network diffonde un'immagine falsa e irreale di sé. Ma quando Michele andrà a Budapest per lavoro, il destino si vendicherà senza pietà e Michele sarà vittima di disavventure impreviste che stravolgeranno la sua vita per sempre (ecco la nostra recensione di Scappo a casa).

Debutto fiacco, in quarta posizione, per il revenge movie al femminile Peppermint - L'Angelo della vendetta che vede protagonista Jennifer Garner nei panni di Riley North, una moglie felice ed una madre modello, che assiste impotente all'omicidio del marito e della figlia per mano di alcuni narcotrafficanti. Gli autori del brutale omicidio vengono catturati ma durante il processo, nonostante la sua testimonianza, le accuse vengono fatte cadere e gli assassini liberati grazie all'intervento di un giudice corrotto e di avvocati e poliziotti collusi. Quando Riley decide di vendicarsi, il suo obiettivo non saranno soltanto i carnefici della sua famiglia ma tutto il sistema, dalla giustizia americana ai potenti cartelli della droga. Il film incassa 455.000 euro da 270 sale, con una media per sala di 1.685 euro.

La commedia di Daniele Luchetti Momenti di trascurabile felicità, ispirata al romanzo di Francesco Piccolo, scivola in quinta posizione e incassa altri 443.000 euro per un totale di un milione e 386 mila euro. Paolo muore improvvisamente e si ritrova in Paradiso, dove per motivi tecnici, gli viene concesso di tornare sulla terra per un'ora e trentadue minuti. Novantadue minuti di bilanci. Avrà il tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità? La pellicola apre incassando 767.000 euro da 422 sale, con una media per sala di 1817 euro. Qui trovate la nostra recensione di Momenti di trascurabile felicità.

