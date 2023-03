Boruto: annunciata la fine della Parte 1 per l'anime sequel di Naruto (e una sorpresa per i fan della serie)

L'anime Boruto: Naruto Next Generations andrà presto in pausa, ma c'è anche una piccola sorpresa in serbo per i fan di Naruto.

La Parte 1 dell'anime di Boruto sta per giungere al termine, come è stato recentemente confermato da report provenienti dal Giappone, ma la serie animata originale dedicata a Naruto avrà dei nuovi episodi.

Ebbene sì, sembra che allo Studio Pierrot siano state prese importanti decisioni sul futuro degli adattamenti animati ispirati all'opera e ai personaggi nati dalla fantasia di Masashi Kishimoto.

Come segnala anche Comicbook, la serie animata Boruto: Naruto Next Generations, che dal 2017 si occupa di trasporre sul piccolo schermo le avventure del manga sequel di Naruto (Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto, Masashi Kishimoto) - aggiungendovi in realtà una buona dose di materiale originale - andrà in pausa a partire dal 26 marzo, con l'episodio numero 293.

Boruto, l'anime si prepara per l'inizio del Code Invasion Arc con un nuovo poster: ecco Eida!

Una mossa saggia da parte dello studio d'animazione, che così potrà dedicarsi con più calma alla produzione della Parte 2, ed evitare di doversi preoccupare di realizzare episodi "riempitivi" (o anime canon, come vengono definiti ufficialmente nel caso di Boruto) che spesso non incontrano il favore del pubblico.

Dopotutto, l'uscita dei capitoli del manga di Boruto è molto più sporadica rispetto a quella di altri titoli (come ad esempio ONE PIECE o Black Clover), ma anche rispetto a quelle che erano le tempistiche di Naruto all'epoca, e rallentare i ritmi dell'anime non potrà che giovare alla qualità della produzione della Parte 2, apparentemente già in lavorazione.

Creed III, Michael B. Jordan rivela quali anime hanno ispirato le scene dei combattimenti nel film

Nel frattempo, però, come riporta anche ANN c'è una sorpresa per i fan dell'anime originale di Naruto, perché per celebrare i 20 anni della serie, saranno realizzati 4 nuovi episodi che arriveranno il prossimo settembre sugli schermi.