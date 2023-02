Boruto, l'anime si prepara per l'inizio del Code Invasion Arc con un nuovo poster: ecco Eida!

È finalmente tempo di tornare a vedere le pagine di Boruto: Naruto Next Generations sullo schermo: l'anime si prepara infatti ad adattare il Code Invasion Arc, l'atteso nuovo arco narrativo che introdurrà un nuovo, temibile villain protagonista anche del più recente poster ufficiale: Eida.

Chi segue le avventure televisive di Boruto sa che è ormai da tempo che ci si era allontanati dalla storia principale raccontata nel manga sequel di Naruto, avendo dato spazio prima a storie originali, e poi alla trasposizione del Sasuke Retsuden, lo spin-off dedicato, per l'appunto, a Sasuke Uchiha.

Ora, però, è tempo di far ritorno alle vicende che vedono protagonisti Boruto e Kawaki che, dopo lo scontro con Isshiki Otsutsuki, oltre alla minaccia rappresentata da Code (da qui il nome Code Invasion Arc), dovranno fare i conti con un nuovo personaggio che non ha per nulla buone intenzioni: Eida. E a presentarla agli spettatori arriva un'inedita key visual direttamente dall'account di VIZ Media, come segnala anche Comicbook.

Chi sarà questa misteriosa figura che occupa il centro del poster con Boruto e Kawaki? E cosa significherà il suo arrivo per la storia? Tranquilli, noi non vi spoilereremo nulla, ma voi non perdetevi i nuovi sviluppi di Boruto: Naruto Next Generations.