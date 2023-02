Creed III, Michael B. Jordan rivela quali anime hanno ispirato le scene dei combattimenti nel film

I primi di marzo vedranno il debutto di Creed III nelle sale, diretto e interpretato da Michael B. Jordan, che in una recente intervista ha rivelato quali anime hanno ispirato i combattimenti che troveremo nella pellicola.

Da Dragon Ball a Naruto, passando per My Hero Academia, Michael B. Jordan non ha mai fatto segreto di essere un grande fan di anime e manga, e di quanto impatto abbiano nella sua vita come nella sua arte.

Un fulgido esempio, però, sarà riscontrabile in Creed III, - terzo capitolo della saga spin-off di Rocky - che lo vede protagonista, e a questo giro anche regista.

Jordan ha infatti recentemente raccontato ai microfoni di IGn, come ricorda anche ANN, come non solo le scene d'azione, ma anche i valori e i principi di alcuni dei suoi titoli animati preferiti abbiamo fatto incursione in maniera molto naturale nella storia che vedremo sul grande schermo a partire dal 2 marzo.

"Vedete così tanti combattimenti nel franchise di Creed, e io volevo dare il mio tocco personale a quelli che ho diretto" spiega l'attore e regista "Da Hajime no Ippo a Megalo Box, da Naruto a My Hero Academia, tutte queste serie che ho seguito crescendo... C'è uno spirito intrinseco nel loro modo di combattere, nei rapporti tra personaggi, le dinamiche e i legami che si vengono a creare tra loro. Ed è qualcosa di molto simile ai legami e al senso di fratellanza che ritroviamo anche in Creed III. Per cui ho cercato di incanalare tutto questo in alcuni momenti chiave. E sì, sono lì, e in molti combattimenti".

Volete un esempio? Il pugno alla Dragon Ball Z.

"Direi che c'è un pugno proveniente dall'universo di Dragon Ball, in un combattimento tra me e Damian. Li ritroverete un pugno [molto simile a quello] che si vede in Dragon Ball Z" anticipa Jordan.

Creed 3: il final trailer del film con star Michael B. Jordan

Creed III vedrà nel cast anche Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Phylicia Rashad, Mila Davis Kent, Jose Benavidez, Florian Muntenau, Selenis Leyva, Thaddeus J. Mixson, Tony Bellew e Spence Moore II.