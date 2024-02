Naruto: Destin Daniel Cretton sarà il regista del film live-action tratto dal manga

Naruto diventerà un film live-action e alla regia sarà impegnato Destin Daniel Cretton, che ha già realizzato Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Il progetto è stato annunciato da Adam Fogelson, responsabile di Lionsgate Motion Picture Group.

I primi dettagli del progetto

Il lungometraggio si basa sul manga Naruto, creato da Masashi Kishimoto, che ha venduto oltre 250 milioni di copie in oltre 60 nazioni.

Al centro della trama c'è il ninja adolescente Naruto Uzumaki, che sogna di diventare il protettore della sua comunità e leader del villaggio.

Destin Daniel Cretton ha dichiarato: "Incontrare Kishimoto a Tokyo e sentire la sua ampia visione per la sua creazione è stato un vero onore. Siamo entusiasti nel collaborare e portare Naruto sul grande schermo".

Naruto: un primo piano dell'autore Masashi Kishimoto

L'artista ha dichiarato: "Ho sentito parlare del coinvolgimento di Destin proprio dopo aver visto un suo blockbuster action e avevo pensato che sarebbe stato il regista perfetto per Naruto. Dopo aver apprezzato gli altri suoi film e aver capito che il suo punto di forza è creare drammi solidi sulle persone, sono convinto che non ci sia nessun altro regista adatto. Incontrando Destin ho trovato in lui un regista dalla mente aperta disposto ad accogliere il mio input e ho provato fortemente la sensazione che saremmo stati in grado di collaborare al processo della produzione. Il film live-action di Naruto è destinato a essere un lungometraggio con spettacolari scene d'azione e un dramma profondo. Non posso che esserne entusiasta".

Nel team della produzione ci saranno anche Avi e Ari Arad ed Emmy Yu.