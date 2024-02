Naruto: una splendida figure Banpresto di Kurama, la Volpe a Nove Code, è in sconto su Amazon

La grande e soprattutto ampia narrazione di Naruto ha portato alla nascita di un mondo vasto e sfaccettato che negli anni abbiamo visto gradualmente evolversi e presentare situazioni, scontri e volti dalla verve iconica e difficile da dimenticare del tutto. Andando oltre il protagonista principale, fra i ruoli più ricordati e affascinanti troviamo sicuramente quello di Kurama, la leggendaria e celeberrima Volpe a Nove Code sepolta nel profondo dello stesso protagonista, e a lui strettamente connessa in termini di storia passata e presente. La sua presenza scenica e i vari interventi nel racconto, creato e costruito da Masashi Kishimoto, hanno ispirato tantissimi appassionati che ancora oggi la ricordano per le ragioni più svariate e momenti forti.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è disponibile in offerta una splendida figure Banpresto, dal mondo di Naruto, che ritrae proprio le fattezze di Kurama? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è acquistabile a 32,90€, con uno sconto del 25% sul prezzo consigliato (43,90€). Se interessati al recupero, o anche solamente ad avere qualche informazione aggiuntiva sull'articolo da collezione in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una figure dal mondo di Naruto curata

Su Amazon la figure Banpresto, dal mondo di Naruto, ritraente Kurama viene così introdotta nella sezione "informazioni su questo articolo": "Basata sull'Anime Giapponese Naruto Shippuden si tratta di una figurae realizzata in PVC progettata e modellata a mano. Il prodotto arriva nella sua scatola sigillata, importato legalmente e con licenza Banpresto; supporto base incluso". Queste sono le dimensioni della statua indicate nella tabella Amazon: 6,1 x 11,18 x 13,97 cm, con un peso di 350 grammi.

Sia che voi siate fan storici che nuovi di Naruto, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una figure Banpresto come questa, perfetta sia da esporre dove si vuole, che come idea regalo originale.