Borderlands: l'autore di The Last of Us Craig Mazin disconosce il film e nega ogni coinvolgimento

Sembrerebbero non arrestarsi i problemi produttivi attorno a Borderlands, adattamento cinematografico di uno dei franchise videoludici più amati di sempre. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce secondo cui il film fosse stato co-sceneggiato da Craig Mazin, autore di The Last of Us, poi rimpiazzato con lo pseudonimo Joe Crombie. Craig ha voluto però smentire ogni suo possibile coinvolgimento, disconoscendo il film.

"Non posso avere alcun credito per questo film perchè non vi ho partecipato nè tanto meno l'ho co-sceneggiato. Ho letto le voci riguardanti lo pseudonimo, ma vi assicuro che sono false. Non ho usato uno pseudonimo e di certo non è il mio" ha dichiarato Mazin ai microfoni di Variety.

Il film è stato diretto da Eli Roth, ma ad occuparsi delle riprese aggiuntive ci ha pensato Tim Miller, regista di Deadpool nonchè suo grande amico. Borderlands era stato annunciato nel 2015, ma Eli Roth entrò a far parte del progetto soltanto nel 2020. Al momento il film non ha ancora una data di uscita.

Il cast stellare di Borderlands

La protagonista di Borderlands sarà l'attrice Cate Blanchett che ha ottenuto la parte di Lilith, una sirena e famosa ladra che ha dei poteri magici. Kevin Hart sarà l'ex soldato Roland, diventato mercenario. Jamie Lee Curtis avrà il ruolo di Tannis, un'archeologa che potrebbe avere un ruolo importante nell'avventura raccontata sul grande schermo.

Tannis però condivide un passato con Lilith e questo complicherà le cose. Jack Black darà voce al robot Claptrap, Ariana Greenblatt sarà Tiny Tina e Florian Munteanu avrà il ruolo di Krieg. Haley Bennett, invece, reciterà nella parte di un personaggio creato appositamente per il lungometraggio, e Janina Gavankar sarà il comandante Knoxx.