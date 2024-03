Borderlands, Jack Black: 'Il mio robot Claptrap è un R2-D2 senza censure'

Jack Black descrive il suo personaggio in Borderlands, il robot Claptrap, come una versione per adulti di R2-D2- e svela quali altri videogiochi vorrebbe vedere al cinema.

Doppiaggio e videogiochi fanno ormai parte della carriera di Jack Black. Il mattatore torna a dar voce a una nuova creatura dei videogame doppiando il robot Claptrap, personaggio di Borderlands che descrive come _"un R2-D2 per adulti"

Ospite del podcast Inside Total Film, Jack Black si prende un po' di tempo per anticipare cos'altro ha in cantiere. Quando si parla di Borderlands, dice: "Adoro il doppiaggio. Adoro anche quel videogioco, quindi è stato divertente poter dare voce a quel personaggio. È una piccola svolta interessante, divertente e un'altra opportunità per portare un bel videogame sul grande schermo. Siamo nel bel mezzo di un rinascimento cinematografico di videogiochi in questo momento, e sono entusiasta di farne parte."

Diretto da Eli Roth, Borderlands è ispirato al popolare videogioco sparatutto e vede Jack Black, Kevin Hart e Cate Blanchett dare vita a personaggi come Claptrap, Roland e Lilith, mentre quest'ultima torna con riluttanza sul suo pianeta natale Pandora. Lì, si imbarca in una pericolosa missione per rubare un tesoro da un caveau segreto insieme a un gruppo di complici tra cui Tiny Tina (Ariana Greenblatt) e Krieg (Florian Munteanu).

"Non posso credere che non abbiano già iniziato a realizzare un film su videogiochi come Rockstar, Grand Theft Auto, ma soprattutto Red Dead Redemption," esclama Black quando _Inside Total Film gli chiede quali giochi gli piacerebbe vedere adattati sullo schermo. "Sembrano già film. Immagino che sia proprio questo il punto. Alcuni videogiochi sono già a metà strada nel raccontare quel tipo di storie, e ci sono alcuni film che sono come i videogiochi. Avete visto l'episodio interattivo di Black Mirror intitolato Bandersnatch in cui scegli la tua avventura alla fine delle scene? È come, 'Ooh, prendi la pillola rossa o quella blu?' Penso che ci stiamo muovendo verso quella direzione in cui ci saranno più combinazioni di videogiochi e film, ed è emozionante. È come l'inizio di una nuova era."._

L'uscita italiana di Borderlands è prevista per agosto.