Borderlands, Eli Roth: 'Cate Blanchett è fantastica con in mano un lanciafiamme'

Lionsgate ha presentato al CinemaCon un nuovo trailer del film Borderlands, tratto dall'omonimo videogioco, che deve ancora essere condiviso online.

All'evento in corso a Las Vegas il regista Eli Roth ha inoltre parlato di Cate Blanchett, sostenendo che se le persone l'hanno amata con in mano la bacchetta del direttore d'orchestra in Tar ora potranno apprezzarla mentre usa un lanciafiamme.

La presentazione del regista di Borderlands

Il regista Eli Roth ha presentato il trailer inedito di Borderlands, film in arrivo il 9 agosto nelle sale americane, mostrando Cate Blanchett in versione guerriera post-apocalittica. Nel video, come hanno svelato online i presenti, c'è spazio per molte battute e discussioni tra i membri dell'improbabile gruppo di emarginati al centro della trama che dovranno affrontare i pericoli incontrati in un viaggio che li porta persino ad attraversare, mentre sono a bordo di una jeep, la gola di una creatura terrificante.

Roth, intervenendo durante il panel della Lionsgate, ha svelato che Blanchett voleva realizzare il lungometraggio perché è grande fan di Fuga da New York.

Il regista, invece, ha ricordato: "Ho amato il videogioco. Amo i grandi popcorn movie sci-fi". Tra le fonti di ispirazione citate da Eli ci sono Guerre Stellari e Indiana Jones, e il filmmaker ha sottolineato: "Hai una visione nella tua testa. Speri che tutto funzioni. Alle volte va bene, alle volte no. Per fortuna, in questo caso, è andata come speravo".

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Cosa racconterà Borderlands

Il film segue quello che accade quando Lilith (Cate Blanchett), una cacciatrice di tesori dal passato misterioso, ritorna sul suo pianeta, Pandora, per andare alla ricerca della figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramirez).

Lilith stringerà un'inaspettata alleanza con un improbabile team di emarginati composto da Roland (Kevin Hart), in passato un rispettato militare e ora alla ricerca disperata di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una preadolescente che ama demolire le cose; Krieg (Florian Munteanu), il protettore di Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata dalla grande esperienza; e Claptrap (Jack Black), un robot molto persistente. Questi improbabili eroi devono combattere contro mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave per ottenere un incredibile potere.

Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più importante: per sostenersi a vicenda.