Borderlands, il regista di Deadpool Tim Miller si occuperà dei reshoot al posto di Eli Roth

C'è un po' di Deadpool in questo Borderlands. O meglio, c'è un po' del suo regista, Tim Miller, che sostituirà temporaneamente Eli Roth alla regia del live-action di prossima uscita. Miller, dunque, si occuperà dei reshoot della pellicola con Cate Blanchett e Jack Black.

È Deadline a informarci che, in occasione dei reshoot del live-action di Borderlands, dietro la cinepresa troveremo non il regista del film Eli Roth, ma il filmmaker di Deadpool Tim Miller.

Non vi sono rimpiazzi dovuti a scandali o problemi di natura creatura, qui, ma solo pratico-logistici. Il sito riporta infatti che Roth sarebbe attualmente impegnato con l'horror Thanksgiving, per cui è stato "amichevolmente passato il testimone" a Miller per effettuare un paio di settimane di riprese aggiuntive per Borderlands.

Tra le trasposizioni di saghe videoludiche più attese, Borderlands vanta una sceneggiatura firmata da Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) e lo stesso Roth, e un cast davvero niente male: oltre ai già menzionati Blanchett e Black troviamo infatti anche Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Edgar Ramirez e Cheyenne Jackson, e ancora Haley Bennett, Ariana Greenblatt, Janina Gavankar, Bobby Lee, Olivier Richters, Florian Munteanu e tanti altri.