Kraven il cacciatore, Hey Joe, Familia, Bones and All, Vangelo secondo Maria e i voti homevideo di marzo 2025

Le uscite 4K UHD, Blu-ray e DVD di marzo 2025 con le recensioni di Kraven Il cacciatore, Hey Joe, Familia, Bones and all, Vangelo secondo Maria, Leggere Lolita a Teheran, L'ultima settimana di settembre, La storia del Frank e della Nina, L'amore e altre seghe mentali.

Oltre ad altre uscite di maggior impatto che sono stati già oggetto di nostri approfondimenti come i blu-ray di Giurato numero 2, Wicked e Oceania 2, e il 4K UHD di Napoli-New York, solo per citarne alcuni, il marzo 2025 ha offerto in ambito homevideo molte altre uscite interessanti, ghiotte occasioni per scoprire o anche rivedere film da non perdere.

Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe in una scena di Kraven il Cacciatore

A partire da Kraven il Cacciatore, ennesimo film Marvel che vede protagonista Aaron Taylor-Johnson, per poi passare al curioso Hey Joe con James Franco sbarcato a Napoli, e all'intenso Familia, tratto da una storia vera e premiato a Venezia. E a proposito di film premiati in laguna, ecco finalmente in homevideo Bones and All di Luca Guadagnino. Donne protagoniste poi in Vangelo secondo Maria e Leggere Lolita a Teheran, quindi L'ultima settimana di settembre con Diego Abatantuono, e infine i frizzanti La storia del Frank e della Nina e L'amore e altre seghe mentali.

Kraven il Cacciatore: la recensione del 4K UHD

L'edizione 4K UHD di Kraven il Cacciatore

IL FILM. Sesto film del Sony's Spider-Man Universe, Kraven il Cacciatore vede protagonisti Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe e racconta la storia di Sergei, che durante una battuta di caccia viene ferito mortalmente e salvato da una ragazza di nome Calypso, che gli dà un siero magico. Grazie a questo siero torna in vita con dei poteri sovrumani, trasformandolo in Kraven il cacciatore. Il suo obiettivo sarà quello di eliminare criminali. Un giorno il fratello viene rapito e lui va a Londra per salvarlo.

Una scena spettacolare con Kraven protagonista

IL 4K UHD. Kraven il Cacciatore è arrivato in homevideo anche in 4K UHD. Un'edizione targata Eagle Pictures tecnicamente superba, a partire da un video ottimo che però non incanta, e nel quale il contrasto un po' debole dovuto anche alla fotografia toglie smalto e grinta alle immagini, che per il resto offrono comunque un quadro nitido, un buonissimo dettaglio e un croma fedele al girato. Discreti gli extra. Troviamo Diventare Kraven (5') sulla performance di Aaron Taylor-Johnson, Modalità bestia: gli stunt della caccia (5') sulle scene più pericolose, Gag e papere (3'), La prima caccia di Kraven: la regia (5') sul cast che elogia Il regista J.C. Chandor, Alleati e avversari: il cast (6') sul resto dei personaggi, e infine cinque scene eliminate (totale 4').

DA NON PERDERE. il pezzo forte dell'edizione è però l'audio, che già nella traccia italiana in DTS HD 5.1 è impressionante e basta sentire la carica della mandria di bufali per essere circondati dalla corsa rombante degli animali e dai tonfi dei loro passi esaltati da un sub molto esuberante. Ma anche tutto il resto del film è spettacolare con bassi muscolari dal grande impatto, direzionalità precisa e potente degli effetti da tutti i canali, fino alla resa dei conti con il Big Rhino da non perdere. I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 9 - Extra: 7

Hey Joe: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Hey Joe

IL FILM. Diretto da Claudio Giovannesi e con protagonista James Franco attorniato da vari attori italiani, Hey Joe racconta la storia di Dean, che durante la Seconda guerra mondiale era un marinaio americano, sbarcato a Napoli, dove ha avuto una breve relazione con Lucia prima di tornare in patria mentre lei era incinta. 25 anni dopo, agli inizi degli anni '70, Dean riceve un telegramma che la donna è morta e così decide di ritornare a Napoli per conoscere suo figlio.

James Franco con Francesco Di Napoli in una scena di Hey Joe

IL BLU-RAY. Hey Joe è arrivato in homevideo anche in HD con il blu-ray CG-Vision, prodotto buono sul piano tecnico e più che sufficiente negli extra, reparto nel quale troviamo un buon backstage di 16 minuti con filmati curiosi sul set e interventi di regista e cast. Il video è ottimo ma anche l'audio in DTS HD 5.1 offre una buona resa sonora, che si esalta soprattutto nelle musiche del night club (dove anche i bassi danno il loro contributo) ma regala un certo coinvolgimento anche nei rumori delle vie di Napoli e in altre scene. Buoni i dialoghi con puntuali sottotitoli nei parlati in inglese o in dialetto napoletano stretto.

DA NON PERDERE. Come accennato, il video è ottimo e presenta un quadro nitido ma con una leggera grana, e soprattutto trasmette fedelmente le atmosfere di Napoli con riuscite differenze anche cromatiche, prima quella della guerra e poi quella di inizio anni Settanta. I colori sono accattivanti, il dettaglio è sempre più che valido e la tenuta non vacilla neanche nelle scene più scure.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 6,5

Familia: la recensione del DVD

Il DVD di Familia

IL FILM. Premiato a Venezia con il premio Orizzonti per il miglior attore andato a Francesco Gheghi, Familia diretto da Francesco Costabile è ispirato alla vera storia della famiglia Celeste. Licia (Barbara Ronchi) e i suoi figli Alessandro e Luigi sono cresciuti prima con l'incubo di Franco (Francesco Di Leva), marito e padre violento, e poi con la sua assenza di anni perché in carcere. Luigi finisce in un gruppo di estrema destra e poi in prigione, quindi un giorno si rifà vivo Franco che vuole di nuovo la sua vita con la famiglia.

Un raro monento di serenità in Familia

IL DVD. Familia è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment, un prodotto tecnicamente molto buono, anche se povero di extra visto che oltre al trailer c'è solo un backstage di 3 minuti e mezzo, con scene sul set e interventi di regista e cast. Ottimo il video, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 mostra una certa verve nel descrivere i momenti sonoramente importanti del film e quelli di maggior tensione, con un impatto notevole tra appoggio puntuale dei bassi e un'apprezzabile spazialità generale.

DA NON PERDERE. Come detto, siamo di fronte a un bel video che tiene testa a un film visivamente complesso, con scelte stilistiche anche estreme nei momenti di maggior tensione tra ricordi e sequenze quasi oniriche. Tutto questo è riprodotto, oltre che con un buon dettaglio, anche con un quadro piacevolmente solido e compatto per essere un DVD, con solo qualche piccolo cenno di banding da segnalare.

I VOTI. Video:7,5 - Audio: 7,5 - Extra: 5

Bones and All: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Bones and All

IL FILM. Leone d'argento al Festival di Venezia 2022, adesso finalmente arriva in homevideo il romantic horror Bones and All, film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Taylor Russell che racconta la storia del primo amore e del viaggio on the road di Maren, una ragazza cannibale che sopravvive ai margini della società, e Lee, un solitario dall'animo combattivo, cannibale anche lui. I due cercheranno di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non può tollerare la loro natura.

Timothee Chalamet sorseggia una bevanda in Bones and All

IL BLU-RAY. Bones and All è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray CG-Vision. Il video è grintoso e replica il girato in pellicola con tanto di grana. Buono il contrasto, dettaglio ottimo che permette di apprezzare trucco, vestiti e scenografia, anche se non sempre tagliente proprio per motivi fotografici. Croma intenso e contrasto accentuato. Ancora meglio l'audio mentre gli extra propongono un backstage di 16 minuti e sei brevi clip promozionali da circa un minuto e mezzo l'una.

DA NON PERDERE. Sul fronte audio le tracce DTS HD 5.1 presenti sia per l'italiano che per l'originale sono molto coinvolgenti e assicurano una piena immersione per lo spettatore: la direzionalità dei suoni anche nelle scene più tranquille è molto precisa, la colonna sonora regala un'atmosfera suggestiva e i dialoghi sono sempre chiari e con un timbro ottimo.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

Vangelo secondo Maria: la recensione del DVD

Il DVD di Vangelo secondo Maria

IL FILM. Opera coraggiosa di Paolo Zucca, tratta dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti, Vangelo secondo Maria decostruisce le sacre scritture per redigere, attraverso la vicenda della ragazzina di Nazareth chiamata a essere la madre di Gesù, la propria denuncia sulle disuguglianze di genere e sulle ingiustizie subìte dalle donne. A interpretare una Maria desiderosa di libertà e sapienza è Benedetta Porcaroli, mentre Alessandro Gassmann veste i panni di Giuseppe.

Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann nei panni di Maria e Giuseppe

IL DVD. Vangelo secondo Maria è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Vision, discreto tecnicamente e ottimo negli extra. Il video non è molto convincente, l'ambientazione tutta rurale della storia fa emergere i limiti del formato con dettaglio un po' incerto, banding e sgranature sugli elementi più ostici, anche se c'è un buon croma e una soddisfacente tenuta nelle scene scure. Meglio l'audio, un Dolby Digital 5.1 frizzante che oltre alla direzionalità negli effetti ambientali sfoderà grinta in almeno un paio di scene, oltre a dialoghi precisi.

DA NON PERDERE. Davvero sorprendente il reparto extra per un film italiano non certo di grande successo. Si comincia con un bel backstage di 15 minuti con interventi di regista e cast e tanti filmati dal set, si prosegue con uno Speciale Maria e Giuseppe (14') tutto dedicato ad Alessandro Gassman e Benedetta Porcaroli, quindi un'altra featurette (2' e mezzo) e infine cinque scene tagliate per un totale di 5' e mezzo.

I VOTI. Video: 6 - Audio: 7 - Extra: 7,5

Leggere Lolita a Teheran: la recensione del DVD

Il DVD di Leggere Lolita a Teheran

IL FILM. La vera storia e la straordinaria esperienza professionale e personale di Azar Nafisi, tratta dal suo omonimo romanzo: è Leggere Lolita a Teheran, film diretto da Eran Riklis e ambientato nel periodo successivo alla rivoluzione islamica di fine anni Settanta, che rende omaggio a tutte le donne iraniane e al loro desiderio di emancipazione e libertà. Golshifteh Farahani veste i panni della protagonista Azar, coraggiosa insegnante che riunisce in segreto alcune sue studentesse per leggere classici occidentali proibiti.

Una scena con la protagonista Golshifteh Farahani

IL DVD. Leggere Lolita a Teheran è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Minerva, prodotto che se è scarno negli extra (c'è solo il trailer), vanta invece un reparto tecnico più che buono, a partire da un audio in Dolby Digital 5.1 per italiano e originale che sfodera una bella spazialità e grazie a un asse posteriore attivo e preciso presenta un'adeguata resa degli effetti ambientali che descrivono sia la vita oppressiva del regime che la quotidianità nelle strade di Teheran. Buono e pulito il timbro dei dialoghi.

DA NON PERDERE. Molto buono il video, che offre un quadro solido anche nelle scene più scure e un dettaglio più che valido per il formato sia sui primi piani che nel resto degli elementi. C'è qualche sbavatura, più che altro sulla vegetazione, ma nel complesso c'è un bel senso di compattezza con un croma sobrio e adeguato alla vicenda.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

L'ultima settimana di settembre: la recensione del DVD

Il DVD de L'ultima settimana di settembre

IL FILM. Diretto da Gianni de Blasi, L'ultima settimana di settembre vede protagonista Diego Abatantuono nei panni di Pietro, uno scrittore ormai stanco che vuole farla finita con la sua vita. Ma a causa dell'improvvisa morte della figlia e del marito, Pietro deve occuparsi del nipote adolescente (Biagio Venditti), col quale aveva avuto pochissimi rapporti. Decide di portarlo da uno zio che appare quasi dal nulla, ma durante il viaggio il rapporto tra Pietro e nipone cambiarà.

Diego Abatantuono in una scena del film

IL DVD. L'ultima settimana di settembre è arrivato in homevideo con un DVD targato Mustang Entertainment tecnicamente buono, mentre gli extra si limitano al trailer e a un backstage di 3 minuti con momenti delle riprese sul set e interventi di regista e cast. Il video è sicuramente valido per la compattezza del quadro e per il livello di dettaglio di primi e medi piani, buono per lo standard DVD, mentre ha qualche sbavature sulle panoramiche, dove affiora qualche sgranatura.

DA NON PERDERE. Più convincente l'audio in Dolby Digital 5.1, che pur non essendo un film di azione presenta un panorama sonoro coinvolgente, molto attento agli effetti di ambienza, sempre precisi per direzionalità. Notevole anche la resa della colonna sonora, con partecipazione ampia di tutti i diffusori, spazialità efficace e la giusta dose di bassi, puliti e chiari i dialoghi.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 5

La storia del Frank e della Nina: la recensione del DVD

Il DVD de La storia del Frank e della Nina

IL FILM. Interessante commedia di formazione diretta da Pola Randi, La storia del Frank e della Nina è la storia di tre ragazzi: Gollum non parla ma disegna sui muri di Milano e in questo modo racconta la vicenda del sognatore irriducibile Frank e della pragmatica Nina, costretta a fare i conti con una realtà che la vede mamma a sedici anni con un marito violento. Vuole avere almeno il diploma di terza media e per aiutarla Frank le darà delle ripetizioni.

I tre ragazzi protagonisti del film

IL DVD. La storia del Frank e della Nina è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Fandango, prodotto discreto tecnicamente ma povero di extra, essendo presente solamente il trailer. Il video alterna momenti buoni, che riguardano soprattutto il croma vivace e il dettaglio sui primi piani, ad alcune sbavature che si fanno evidenti sui medi e lunghi piani di alcune scene e si appalesano sotto forma di sgranature attorno alle figure e contorni incerti.

DA NON PERDERE. Decisamente più convincente l'audio, un Dolby Digital 5.1 davvero frizzante per la capacità di coinvolgere tutti i diffusori in parecchie delle scene più movimentate, ma anche di dare la giusta direzionalità ad effetti sonori e ai dialoghi. Buona e avvolgente la resa della colonna sonora, con appoggio deciso anche dal sub.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

L'amore e altre seghe mentali: la recensione del DVD

Il DVD de L'amore e altre seghe mentali

IL FILM. Giampaolo Morelli è regista e protagonista di L'amore e altre seghe mentali, dove interpreta Guido, un uomo che dopo varie delusioni sentimentali soddisfa le sue fantasie sessuali solo con l'autoerotismo indossando un visore in locali di sesso virtuale. Frequenta due amici, uno ossessionato dalle relazioni online e uno sposato in un matrimonio che non va benissimo. Ma quando Guido incontrerà per caso una cameriera che perderà il poto per causa sua, le cose cambieranno.

Giampaolo Morelli con il visore per il sesso virtuale

IL DVD. L'amore e altre seghe mentali è arrivato in homevideo con il DVD CG-Vision, prootto tecnicamente discreto ma completamente privo di extra. Il video è buono per dettaglio sui primi piani e vanta anche una soddisfacente compattezza, ma talvolta mostra qualche lacuna su fondali e contorni delle figure, oltre a un croma un po' privo di mordente.

DA NON PERDERE. Meglio l'audio, un Dolby Digital 5.1 che fornisce un buon impatto sonoro complessivo nelle scene più movimentate, soprattutto quelle delle fantasie del protagonista. Ma anche per il resto si può apprezzare una soddisfacente spazialità ambientale, oltre a dialoghi dal buon timbro e a una vivace resa della colonna sonora.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 2