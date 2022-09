Bones and All: il poster mozzafiato e la prima clip con Timothée Chalamet

La raffinatezza del suggestivo poster di Bones and All e della prima clip con Timothée Chalamet anticipa i temi toccati dalla love story di Luca guadagnino, in Concorso a Venezia 2022.

Nel giorno in cui Bones and All viene presentato nel Concorso veneziano, sono stati diffusi la prima clip del film e il poster mozzafiato realizzato dalla pittrice Elizabeth Peyton, ampiamente conosciuta per i suoi ritratti di celebrità e amici intimi.

Bones and All, film di Luca Guadagnino tratto dal romanzo di Camille DeAngelis, racconta la storia d'amore cannibale tra Maren, una ragazza che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo disilluso. Nella clip diffusa quest'oggi Maren (Taylor Russell) chiede a Lee (Timothée Chalamet) come è stata la sua prima volta.

Nel poster stilizzato vediamo i due attori unire le labbra. I loro volti sembrano dissolversi nell'astrazione, grazie alla sottile pennellata di Peyton. Il poster rievoca lavori precedenti della Peyton, che ha spesso dipinto giovani che si baciano usando composizioni simili, ed è un esempio del modo in cui la pittrice ritorna più e più volte alle immagini del passato, riorganizzandole ogni volta in modo leggermente diverso.

Bones and All, Luca Guadagnino: "Per la mia storia d'amore cannibale non ho pensato ad Armie Hammer"

Il dipinto nel poster è intitolato Kiss (Bones and All), secondo la Gladstone Gallery.

Questa non è inoltre la prima volta che Elizabeth Peyton crea un dipinto che ritrae un'immagine da un film di Guadagnino. Nel 2018 Peyton ha dipinto Elio, Oliver (Chiamami col tuo nome), che mostra i personaggi interpretati da Chalamet e Armie Hammer in un abbraccio appassionato.