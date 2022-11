Bones and All: la nuova clip vietata ai minori del film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet

Pubblicata una nuova clip di Bones and All, ultima fatica del cineasta siciliano con protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell, un video non adatto ai facilmente impressionabili.

Diffusa in rete una nuova clip, di certo non adatta ai facilmente impressionabili, di Bones and All, adattamento del romanzo omonimo di Camille DeAngelis, edito in Italia da Panini Books. Il film, diretto da Luca Guadagnino, vede come protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell.

La breve clip, della durata di tre minuti, mostra il lato oscuro di Maren (Tylor Russell) che non riesce a tenere a freno i suoi istinti da cannibale. Come rivela la recensione di Bones and All, il film racconta la storia d'amore cannibale tra Maren, una ragazza che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo disilluso. Nella clip diffusa quest'oggi Maren (Taylor Russell) chiede a Lee (Timothée Chalamet) come è stata la sua prima volta.

Nel cast troviamo anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Bones and All, mostrato in concordso alla Mostra del Cinema di Venezia, arriverà in sala il 23 novembre.

Nel weekend il cineasta siciliano e il giovane attore prodigio hanno presentato il film alla stampa. La mole oceanica di fan presentatasi al The Space Cinema Odeon di Milano ha portato alla cancellazione del red carpet per questioni di sicurezza. La première di Bones and All è proseguita con delle limitazioni, la stampa è stata allontanata e le foto dei partecipanti sono state realizzate all'interno.