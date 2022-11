Bones and All, troppi fan per Timothée Chalamet: il red carpet di Milano sospeso per rischi per la sicurezza

Il red carpet in programma all'esterno del Space Cinema Odeon di Milano per la première di Bones and All è stato sospeso per questioni di sicurezza a causa dei troppi fan.

Il red carpet previsto a Milano per l'anteprima del film Bones and All con star Timothée Chalamet è stato sospeso dalla polizia per questioni legate alla sicurezza.

Nella serata di ieri, al cinema Space Cinema Odeon, era infatti previsto l'atteso evento di presentazione del nuovo lavoro diretto da Luca Guadagnino e all'esterno della sala i tanti fan si sono radunati nella speranza di vedere la giovane star, scattare foto e ottenere un autografo.

Il sito Variety ha condiviso un video che mostra la folla radunata fuori dall'Odeon che è stata considerata potenzialmente pericolosa per la sicurezza di tutti i presenti. La première di Bones and All è proseguita con delle limitazioni, la stampa è stata allontanata e le foto dei partecipanti sono state realizzate all'interno. Timothée Chalamet non ha parlato con i giornalisti e ha salutato i presenti all'interno del cinema Odeon mentre, con il regista Luca Guadagnino e la sua co-protagonista Taylor Russell, veniva fatto entrare in sala, dove hanno introdotto la proiezione del lungometraggio che ha fatto conquistare al filmmaker il premio come Miglior Regista e all'attrice quello come Miglior Attrice Emergente alla Mostra del Cinema di Venezia 2022.

Bones and All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall'animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura. Nel cast, oltre alla Russell e a Chalamet, ci sono Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz.

Un film prodotto dalla Frenesy Film Company e Per Capita Productions con The Apartment Pictures - società del gruppo Fremantle, Memo Films, 3 Marys Entertainment, Elafilm e Tenderstories, in associazione con Vision Distribution e in collaborazione con SKY. Prodotto da Luca Guadagnino, Theresa Park, Marco Morabito, Dave Kajganich, Francesco Melzi d'Eril, Lorenzo Mieli, Gabriele Moratti, Peter Spears e Timothée Chalamet. I produttori esecutivi del film sono Giovanni Corrado, Raffaella Viscardi, Marco Colombo e Moreno Zani.