Bond 25, Daniel Craig furioso su Phoebe Waller-Bridge: "Scelta perché è geniale, non perché è una donna"

Daniel Craig si è infuriato di fronte alla domanda di un giornalista e ha difeso la scelta dell'arrivo della sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge in Bond 25, voluta perché è un'autrice geniale e non in quanto donna.

No Time to Die: Daniel Craig in azione in una foto

Il divo Daniel Craig è eccitato all'idea del ritorno sullo schermo nei panni di James Bond in No Time to Die, ma il suo mood cambia repentinamente quando gli viene chiesto dell'arrivo dell'interprete e autrice di Fleabag Phoebe Waller-Bridge nel team creativo a fianco del regista Cary Fukunaga e dello sceneggiatore Scott Z. Burns.

Sono in molti a pensare che Phoebe Waller-Bridge sia stata ingaggiata per portare maggior diversità in un franchise decisamente virile, ma quando la domanda è stata posta a Daniel Craig nel corso di un'intervista col Sunday Times, l'attore si è infuriato ed è sbottato:

"Guarda, stiamo parlando del sesso di Phoebe e questo è fottutamente ridicolo. lei è una grande sceneggiatrice. Perché Phoebe non dovrebbe scrivere Bond?"

Il divo inglese ha rincarato la dose: "So dove vuoi arrivare, ma non voglio avere questa conversazione. So cosa stai cercando di fare, ma è sbagliato. E' totalmente sbagliato. Lei è una grande scrittrice, una delle migliori autrici inglesi nei paraggi. Ho chiesto, 'Possiamo averla nel film?' Ecco perché è stata chiamata. E' geniale. La seguo fin dal primo Fleabag, poi ho visto ciò che ha fatto con Killing Eve e volevo la sua voce. E' unica, siamo privilegiati ad averla con noi".

No Time To Die: Daniel Craig è di nuovo James Bond in un'immagine esclusiva

In un'altra intervista a Deadline, la stessa Phoebe Waller-Bridge aveva respinto l'idea di essere stata ingaggiata per dare una svolta femminista a James Bond: "Si è parlato a lungo della natura di questo franchise per il modo in cui James Bond tratta le donne. Credo che siano stronzate, credo che sia una saga importante e che crescerà ancora. Deve solo evolversi, la cosa importante è che questo film tratti le donne in modo appropriato. Lui non lo deve fare, deve rimanere fedele al suo personaggio."

L'uscita di No Time to Die è fissata per l'8 aprile 2020. Nel cast troveremo anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw e Rami Malek.