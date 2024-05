No Time To Die: film e Digibook vostro a un prezzo irripetibile su Amazon

In attesa di un annuncio ufficiale da parte della produzione circa il nuovo interprete di James Bond, No Time to Die rimane ad oggi l'ultimo film della saga e può essere vostro a un prezzo imbattibile e in un'edizione molto particolare.

La pellicola rappresenta infatti l'ultima e definitiva avventura dell'iterazione del personaggio interpretata da Daniel Craig, apice di un percorso iniziato nel lontano 2006 con Casino Royale, che diede una bella rinfrescata al franchise dopo il fallimentare ultimo capitolo con Pierce Brosnan, 007 La morte può attendere.

La prestigiosa edizione, contenente il 4K Ultra HD e il Blu-Ray in alta definizione della pellicola, più il Digibook da collezione, è disponibile a un prezzo imbattibile su Amazon. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo è disponibile a 8,97€ scontato del 3% sul prezzo precedente. Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

No Time to Die: un'immagine del trailer

Il destino di James Bond

L'agente segreto più famoso al mondo, interpretato da Craig in ben cinque film, è andato incontro a un destino fatale in No Time to Die, sacrificandosi per salvare la famiglia e il Pianeta.

No Time to Die, Billie Eilish: "A Daniel Craig non era piaciuta la prima versione della canzone"

A quanto pare la decisione di uccidere James Bond è stata presa per due motivi ben precisi, come svelato dall'attore britannico: "Era necessario per me e per il franchise. Sapevo che avrebbero dovuto ricominciare dall'inizio, quindi gli ho consigliato di uccidere il mio Bond per poi trovarne un altro e fare una storia completamente diversa. Iniziate con un Bond a 23 anni, a 25, a 30, non lo so".