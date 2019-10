No Time To Die: Daniel Craig è di nuovo James Bond in un'immagine esclusiva

Daniel Craig è di nuovo James Bond in un'immagine esclusiva di No Time To Die, venticinquesimo capitolo della saga spy.

Daniel Craig è di nuovo James Bond in una foto esclusiva di No Time To Die diffusa da Empire, che anticipa il ritorno dell'affascinante attore inglese nei panni dell'Agente Segreto al servizio di Sua Maestà.

Solo poche ore fa il regista Cary Fukunaga ha celebrato sui social la fine delle riprese di Bond 25 e adesso Empire diffonde un'immagine di Daniel Craig nei panni di Bond in azione.

No Time to Die: Daniel Craig in azione in una foto

Nella foto vediamo l'attore in maglia bianca, pantaloni scuri, bretelle e con una vistosa ferita sulla fronte, frutto di una colluttazione con qualche villain.

No Time to Die vede Daniel Craig tornare come James Bond, molto probabilmente per l'ultima volta. Nel film troviamo James Bond ritiratosi dall'MI6, intento a condurre un'esistenza tranquilla in Giamaica, dove poco dopo incontrerà il suo vecchio amico Felix Leiter. Felix lo informa dell'esistenza di un uomo che rappresenta una minaccia per il mondo perché in possesso di un pericoloso dispositivo tecnologico.

L'uscita di No Time to Die è fissata per l'8 aprile 2020. Nel cast troveremo anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw e Rami Malek.