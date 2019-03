Bond 25: l'agente 007 guiderà per la prima volta un'auto elettrica?

Bond 25 riporterà sul grande schermo l'agente 007 interpretato da Daniel Craig e l'attore, secondo quanto riportano i quotidiani britannici, guiderà per la prima volta una macchina elettrica. L'Aston Martin che apparirà nel film dovrebbe essere il modello Aston Martin Rapid E, utilizzando uno dei 155 veicoli prodotti dalla casa automobilistica.

Il cambiamento sembra sia stato voluto dal regista Cary Joji Fukunaga: "Questo è qualcosa a cui teneva Cary e Daniel e i produttori sono d'accordo". La fonte vicina alla produzione ha aggiunto: "Tutti sentono che sia arrivato il momento giusto per mettere James Bond alla guida di un veicolo a emissioni zero".

Le riprese, che potrebbero svolgersi anche in Italia, del nuovo capitolo della saga dell'agente segreto dovrebbero iniziare nel mese di aprile a causa dei ritardi dovuti al cambiamento alla regia, dopo l'addio di Danny Boyle per "divergenze creative". Nel cast di Bond 25 potrebbe esserci anche Rami Malek, recentemente vincitore di un premio Oscar, in una parte da villain.

Il cast vede il ritorno di Léa Seydoux, Bond Girl del capitolo precedente, più Ralph Fiennes e Ben Whishaw. Si parla anche di altre due 'misteriose' Bond Girl i cui ruoli però non sono ancora chiari: una dovrebbe aiutare l'agente segreto, l'altra potrebbe essere una femme fatale.