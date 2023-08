Blue Beetle: James Gunn ha tagliato un cameo del Batman di Ben Affleck? La sua risposta

Blue Beetle è arrivato nelle sale e sta riscontrando reazioni positive di critica e pubblico con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes. Nei giorni scorsi si sono diffuse delle voci secondo cui il Batman di Ben Affleck avrebbe dovuto avere un cameo vocale "molto comico", poi rimosso per volere di James Gunn. A quanto pare i rumor non erano veritieri perchè è stato proprio il regista a smentirli sui social.

"Non ho mai sentito di un cameo vocale di Ben Affleck in Blue Beetle, e nemmeno Peter lo ha affatto. Nè tantomeno di un cameo tagliato" ha scritto su Twitter. "Non ne ho mai sentito parlare perchè non è mai esistito (ho appena chiesto ai produttori)" ha poi aggiunto Gunn.

Blue Beetle, la recensione: un ottimo cinecomic nel segno della latin culture

All'interno del film sono presenti dei riferimenti a vari eroi del mondo DC, tra cui Batman, ma essendo Blue Beetle il primo personaggio del nuovo DC Universe i produttori hanno voluto tagliare i ponti con il passato.

Ci sono piani per una trilogia di film

Angel Manuel Soto, regista del film, ha lasciato intendere che i piani sarebbero quelli di realizzare una trilogia su Blue Beetle. Tutto ovviamente dipenderà dall'accoglienza del pubblico e dagli incassi finali al box-office. Per il momento, però, la strada è positiva.

A vestire i panni del giovane Jamie Ryes ci ha pensato la star di Cobra Kai Xolo Mariduena che ha spiegato di voler interpretare questo personaggio per altri 12 anni.