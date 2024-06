Rebel Moon: Netflix conferma la durata delle director's cut: sono lunghissime

L'attesa è quasi finita. Rebel Moon, che ha fatto il suo debutto su Netflix con la Parte 1 nel dicembre 2023 e la Parte 2 nell'aprile 2024, tornerà con in versione director's cut ad agosto. Lo streamer ha quindi confermato la durata di queste due nuove versioni estese del dittico fantascientifico.

Nel caso ve lo foste perso, Rebel Moon è il nuovo grande franchise fantascientifico di Zack Snyder. I due film attualmente su Netflix sono pensati per passare il taglio del rating PG-13, ma nel marzo 2023 era stato già rivelato che sarebbero arrivate in streaming anche le versioni Rated R, in maniera simile a quello che Snyder aveva già fatto per il suo Justice League nel 2021.

Snyder ha annunciato da tempo l'esistenza di queste estensioni vietate ai minori, e ora pare sia stata confermata anche la loro durata effettiva. Rebel Moon - Chapter One: Chalice of Blood avrà una durata di 3 ore e 21 minuti mentre Chapter Two: Curse of Forgiveness durerà 2 ore e 50 minuti. In totale, stiamo parlando di 6 ore e 21 minuti complessive.

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Sofia Boutella in una scena del film

Cosa includeranno le director's cut di Rebel Moon?

"Parliamo di quasi un'ora di contenuti extra, quindi penso che saranno una versione estesa di quell'universo a tutti gli effetti", ha dichiarato Snyder. "Si vedono davvero molte cose. Si tratta di un'immersione profonda, come molte altre volte ho fatto nel corso della mia carriera. Non so come sono arrivato a questa cosa delle director's cut, ma quello che posso dire è che, per me, sono sempre state qualcosa per cui ho dovuto lottare in passato. E con Netflix abbiamo girato delle scene solo per poi metterle nella director's cut. Quindi, in questo senso, è davvero una versione tutta nuova perché dona un senso diverso alla narrazione".

Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice è il peggior debutto su Rotten Tomatoes di un film di Zack Snyder

Non ci resta quindi che attendere il prossimo 2 agosto per ammirare in tutto il loro splendore queste versioni estese di Rebel Moon. Su queste pagine trovate la recensione di Rebel Moon 2, approdato sulla piattaforma alla fine dello scorso aprile.

Dimostrando la sua volontà di non stare per troppo tempo con le mani in mano, Snyder ha già mostrato ai suoi fan il trailer del suo prossimo progetto, ovvero la serie d'animazione Twilight of the Gods, realizzata ancora in collaborazione con Netflix.