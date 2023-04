Blue Beetle: magia, azione ed effetti speciali nel trailer del film DC

DC Studios ha lanciato il primo trailer di Blue Beetle, offrendo un primo sguardo al look del nuovo cinecomic in uscita nei prossimi mesi.

Nel video si introduce il giovane protagonista e si assiste alla sua trasformazione in Blue Beetle, rivelando i primi momenti in cui, involontariamente, si trova a usare delle capacità uniche che lo portano persino nello spazio.

Il trailer di Blue Beetle è stato anticipato da alcuni brevissimi teaser che hanno svelato il look dell'eroe, alcune sequenze d'azione e un logo aggiornato , il tutto sulle note di Just Wanna Rock di Lil Uzi Vert.

Blue Beetle, Xolo Maridueña: "Walter Hamada mi disse che questo ruolo è molto importante per l'universo DC"

Originariamente sviluppato per il servizio di streaming HBO Max, Blue Beetle si prepara a fare il suo debutto sul grande schermo. Protagonista è il neolaureato Jaime Reyes (Xolo Mariduena), che fa ritorno a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che la casa non è proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari e imprevedibili, cambiando per sempre il suo destino mentre diventa il super eroe Blue Beetle.

Il cast comprende anche Susan Sarandon, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar e Raoul Max Trujillo.