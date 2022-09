Blonde: la mamma cubana di Ana De Armas ha visto il film senza sottotitoli e l'ha capito tutto

Blonde sta per arrivare su Netflix e Ana De Armas racconta come la madre sia stata capace di capire tutto anche senza sottotitoli, nonostante non conoscesse l'inglese.

L'attesa per il film Netflix Blonde si fa sentire, soprattutto per l'interpretazione della protagonista Ana De Armas che impersona Marilyn Monroe. Proprio l'attrice svela come la madre, di origine cubana, è riuscita a capire tutto il film senza sottotitoli nonostante non conoscesse la lingua inglese.

Blonde: Ana de Armas in una foto del film

Durante un'intervista con Variety, per la cover story, Ana de Armas ha parlato di Blonde raccontando un aneddoto interessante. L'attrice ha parlato di sua mamma cubana, Ana Caso, che ha visto una versione senza sottotitoli del film di Andrew Dominik, rivelando che è riuscita a capire tutto anche non conoscendo l'inglese. La star ha detto:

"Non c'era niente da spiegarle. Se riesce a capirlo senza sottotitoli allora abbiamo lavorato bene".

Ana De Armas ha confessato di essersi esercitata molto per perfezionare l'interpretazione di Marilyn, soprattutto a causa del suo accento cubano: "È stata una tortura, estenuante. Il mio cervello era fritto. Ero terrorizzata all'idea di interpretare Marilyn"

Blonde, Ana de Armas sulle scene di nudo: "Diventeranno virali, trovo che sia disgustoso"

Lo scrittore e regista Andrew Dominik ha detto a Variety che l'inglese, essendo la seconda lingua di Ana de Armas, ha contribuito alla sua performance: "Non ha dubbi su se stessa come attrice, ma i muscoli del viso, della bocca e della lingua si sono formati in modo diverso rispetto a una persona di madrelingua inglese. È stata una richiesta ardua".

Qui la nostra recensione di Blonde. Basato sull'omonimo romanzo di Joyce Carol Oates, Blonde presenta una versione reimmaginata della vita dell'iconica attrice, dalla sua infanzia traumatica all'ascesa alla fama.

Blonde sarà disponibile su Netflix dal 28 settembre 2022.