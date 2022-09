Blonde, Ana de Armas sulle scene di nudo: "Diventeranno virali, trovo che sia disgustoso"

Ana de Armas ha affermato che, a suo modo di vedere, il fatto che le scene di nudo presenti in Blonde stiano per diventare virali online sia qualcosa di 'semplicemente disgustoso'.

Ana de Armas sta ottenendo alcune delle migliori recensioni della sua carriera per la sua interpretazione di Marilyn Monroe in Blonde, nonostante questo l'attrice è consapevole che saranno le sue scene di nudo a ottenere la massima visibilità online.

Blonde: Ana de Armas in una scena tratta dal film

Il nuovo film di Andrew Dominik sarà trasmesso in streaming a livello globale su Netflix a partire dal 28 settembre, il che significa che gli spettatori avranno la possibilità di scaricare la pellicola, tagliare le scene di nudo e condividerle online: la de Armas sa benissimo che saranno le sequenze hot ad ottenere il maggior numero di click.

"Ho fatto cose in questo film che non avrei mai fatto per nessun altro, mai", ha spiegato la star di No Time to Die durante un'intervista di Variety. "L'ho fatto per lei e l'ho fatto per Andrew. So perfettamente quali scene di Blonde diventeranno virali e trovo che sia semplicemente disgustoso".

Blonde: Ana de Armas in una scena tra la folla di giornalisti

"Non posso controllare questo aspetto. Non posso controllare cosa fanno gli utenti online con il film, non posso controllare il fatto che pubblicavano dei filmati fuori contesto. Non credo che questo abbia causato dei ripensamenti, è solo triste pensare al futuro di quelle clip", ha concluso Ana de Armas.