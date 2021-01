Blonde, Ana De Armas ci ha messo 9 mesi per trovare la voce di Marilyn Monroe: "È stato estenuante"

L'attrice cubana Ana de Armas, che sarà la protagonista di Blonde, biopic dedicato all'icona del cinema Marilyn Monroe, ha rivelato di aver trascorso 9 mesi per padroneggiare la voce e l'accento della star.

Blonde: Ana de Armas sul set del film

In una nuova intervista col The Sunday Times, che ha avuto luogo prima della sua separazione da Ben Affleck, Ana de Armas ha parlato dello sforzo necessario per interpretare al meglio Marilyn Monroe in Blonde, rivelando che ci sono voluti mesi di lavoro per perfezionare la riconoscibile voce della star americana:

"Ci ho provato! Ci sono voluti nove mesi di studio con un coach per perfezionarla. È stato estenuante, il mio cervello era fritto".

L'attrice 32enne ha rivelato, inoltre, di aver percepito alcune somiglianze tra l'attuale situazione delle attrici e di quella del periodo d'oro di Marilyn Monroe:

"Ho pensato molto alla situazione delle donne in questo settore e anche in generale, su come le cose degli anni '30, '40 e '50 siano così vicine ai giorni nostri."

Ben Affleck e Ana de Armas: dopo la rottura, il cartonato dell'attrice finisce nel cassonetto

Basato sul romanzo di di Joyce Carol Oates, Blonde è scritto e diretto da Andrew Dominik e ripercorrerà la vita romanzata di Marilyn Monroe, fragile icona di femminilità e diva del grande schermo che ha segnato un'epoca.