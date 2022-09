Blonde, Ana de Armas: "Tre ore al giorno di trucco mi trasformavano in Marilyn Monroe"

Durante la premiere di Blonde avvenuta lo scorso martedì notte al TCL Chinese Theatre, Ana de Armas ha parlato della lunga trasformazione a cui doveva sottoporsi ogni mattina sul set in modo da diventare più simile possibile a Marilyn Monroe.

Blonde: un'immagine di Ana de Armas

"Ci volevano circa tre ore per prepararmi ogni mattina. Ci sono, non so, più di cento cambi di guardaroba nel film, e sono tutti così belli e iconici. Ogni dettaglio è perfetto" ha rivelato l'attrice durante la premiere americana di Blonde, come riportato da People.

Ana de Armas ha poi spiegato che Blonde è "grande", nel senso che copre ben 36 anni della vita dell'iconica figura di Hollywood: "La maturazione [di Marilyn], i look davvero iconici e la ricreazione dei film che ha fatto. Ogni giorno, quando riuscivamo a ottenere quell'aspetto e guardavamo nello specchio e sapevamo che ce l'avevamo fatta era davvero, davvero bello".

Blonde, il quale ha debuttato negli schermi in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia la scorsa settimana, si è guadagnato una standing ovation di ben 11 minuti alla fine della proiezione in Sala Grande a Venezia 2022, dove il film è stato presentato in Concorso. La pellicola, scritta e diretta da Andrew Dominik, basata sul romanzo omonimo di Joyce Carol Oates del 2000, uscirà ufficialmente su Netflix il 23 settembre.