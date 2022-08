Blonde, Ana de Armas: "È stato fatto per creare polemiche e disagio"

Ana de Armas conferma che le scene scioccanti e coinvolgenti contenute in Blonde, biopic su Marylin Monroe in concorso a Venezia 2022, vogliono creare polemiche e disagio per far riflettere sul vissuto della diva.

Blonde verrà presentato a fine Mostra di Venezia 2022 e mentre la stampa si chiede la ragione di questa collocazione inusuale per un film (sulla carta) di tale peso, la protagonista Ana de Armas conferma che il film è stato pensato "per creare polemiche e disagio".

Blonde: un'immagine del film con Ana de Armas

Blonde, prodotto da Netflix e diretto da Andrew Dominik, è basato sul romanzo di Joyce Carol Oates che ricostruisce una biografia fictional della diva Marilyn Monroe tra successo, amori e crisi.

Secondo la protagonista Ana de Armas, che interpreta Monroe nel film, lo shock e le polemiche che circondano il film ben prima dell'uscita sono in linea con la volontà del regista Andrew Dominik.

"Andrew non è sceso a compromessi, nemmeno una volta", ha detto Ana de Armas a Empire. "Ha superato tutti i suoi limiti. Questo film ha fatto un lungo viaggio, non solo prima di essere realizzato, ma anche dopo".

Il risultato è un'opera che spinge oltre i confini cinematografici e stimola i tabù culturali, alternando bianco e nero e colore, bodycam, una ripresa dal POV della vagina, conversazioni tenute con un feto e riprese con la macchina a mano. "È un film che dovrebbe creare polemiche e disagio, e dovrebbe farci pensare a cosa è successo e cosa sta ancora accadendo. È rivoluzionario e penso che sia così coraggioso" dichiara la star.

Blonde, Ana De Armas ci ha messo 9 mesi per trovare la voce di Marilyn Monroe: "È stato estenuante"

Se il film, che negli USA ha ottenuto il divieto ai minori di 17 anni per la presenza di una scena di violenza sessuale ai danni di Marylin, è scioccante, per Ana de Armas sesso e violenza non sono mai gratuiti: "Tutto è nato dal grande rispetto per Marylin e dalla comprensione di quel trauma. Nonostante la classificazione NC-17, non ho mai sentito che ci fosse la volontà di sfruttare il suo vissuto. Questo film vuole essere un'esperienza, vuole raccontare i suoi sentimenti, quello che sta attraversando. E questo, sfortunatamente, richiede anche ciò che abbiamo mostrato".