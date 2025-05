Bleach, Tite Kubo preoccupato per il finale dell'anime: "Non dormo la notte pensando agli animatori"

Il creatore di Bleach, Tite Kubo, esprime la sua preoccupazione per il finale dell'anime "La Guerra dei Mille anni", raccontando che rimane sveglio la notte per via dei suoi animatori.

Tite Kubo, il creatore di Bleach, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla conclusione della saga animata di La Guerra dei Mille anni. Mentre la quarta e ultima parte è in lavorazione, Kubo segue da vicino la produzione e teme per la mole di lavoro che grava sugli animatori dello Studio Pierrot.

Bleach: l'ansia dietro le quinte di una guerra millenaria

Nonostante Tite Kubo abbia da tempo abbandonato la tavoletta grafica per Bleach, la sua voce continua a pesare dietro le quinte dell'adattamento animato. Con la quarta e conclusiva parte de La Guerra dei Mille anni ormai in lavorazione, il mangaka ha voluto condividere pubblicamente, attraverso il suo sito ufficiale Klub Outside, una preoccupazione tutt'altro che trascurabile: "Ultimamente sto rivedendo molte delle storyboard del Cour 4 di Bleach, una dopo l'altra, e ci sono episodi in cui, anche solo a questo stadio, si capisce già che l'animazione sarà incredibilmente difficile (anche se, a dire il vero, ogni episodio sembra così). Non posso fare a meno di preoccuparmi per gli animatori". Una dichiarazione sincera, che mostra quanto Kubo sia coinvolto, ma anche quanto il livello di ambizione per il gran finale abbia alzato l'asticella della fatica per lo Studio Pierrot. E mentre la data d'uscita rimane avvolta nel mistero, l'attesa del pubblico cresce, carica di aspettative e speranze.

L'ultimo arco narrativo ha lasciato la Soul Society ad affrontare la guerra più sanguinaria della saga. Dopo aver respinto una parte delle truppe del Wandenreich, Ichigo si prepara ad affrontare il suo destino definitivo contro Yhwach, il villain che ha letteralmente riscritto la realtà appropriandosi del potere del Re delle Anime. Ma non è solo Ichigo a doversi reinventare: Kenpachi stesso, ora padrone della sua spada, è pronto a sprigionare un potere che i fan aspettano da anni di vedere in animazione.

Tuttavia, oltre questo gran finale, l'orizzonte si fa sfocato: dopo lo scontro con Yhwach, il manga di Bleach offre solo un capitolo speciale, troppo poco per costruire un seguito televisivo. È probabile che questo sia davvero l'ultimo canto del cigno per Ichigo e compagni, almeno per ora. Ma se c'è una cosa che La Guerra dei Mille anni ha dimostrato, è che l'universo creato da Kubo ha ancora l'energia per incendiare l'immaginazione dei fan.