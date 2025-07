Bleach, Tite Kubo conferma: "Preparatevi per la parte finale dell'anime, ci saranno scene inedite"

Quando un autore decide di riscrivere il finale di una sua opera, le aspettative salgono alle stelle. Ed è proprio questo che Tite Kubo sembra voler fare con l'ultimo cour di Bleach. Sul suo blog personale, l'autore ha condiviso dettagli interessanti, tra cui l'inclusione di contenuti completamente nuovi... e forse anche l'arrivo di un personaggio mai visto in animazione.

Un finale riscritto per Bleach

L'universo di Bleach si prepara a un ultimo atto che promette molto più di una semplice trasposizione animata. Tite Kubo, l'autore del manga, ha lasciato intendere sul blog ufficiale Klub Outside che il quarto e ultimo cour di La Guerra millenaria non si limiterà a seguire pedissequamente le tavole originali: "Ci saranno parti di battaglia completamente nuove", ha dichiarato, sottolineando come questi scontri aggiuntivi potrebbero finalmente colmare i vuoti lasciati da un finale cartaceo giudicato da molti troppo frettoloso.

L'entusiasmo di Kubo è palpabile mentre racconta il suo coinvolgimento crescente nella realizzazione della serie, che non è più solo supervisione ma vera e propria co-creazione. "Sono curioso di vedere come tutto questo prenderà forma sullo schermo", scrive, promettendo sorprese e colpi di scena. Se l'anime manterrà le promesse, potrebbe diventare la versione definitiva della conclusione di Bleach, con nuove dinamiche, risoluzioni più soddisfacenti e, perché no, momenti epici capaci di scolpirsi nella memoria dei fan.

Kazui Kurosaki: l'erede di Ichigo

Ma la rivelazione che più ha acceso la curiosità dei fan riguarda Kazui Kurosaki, figlio di Ichigo, la cui presenza animata sembra ormai quasi certa. Kubo ha infatti confermato che sono in corso i provini vocali per il personaggio, che finora era comparso solo in una manciata di pagine nell'epilogo del manga. "Abbiamo già ascoltato 130 attori e stiamo selezionando i migliori 50. Se non troveremo una voce ideale, potremmo procedere con un'audizione in studio", ha spiegato, sottolineando quanto seriamente il team stia trattando l'ingresso di Kazui nella serie.

Un impegno così meticoloso per un personaggio finora marginale lascia intuire che la sua parte nel finale animato non sarà una semplice comparsata. La possibilità che Kazui diventi il fulcro di un nuovo arco narrativo o il ponte verso un sequel spirituale, non è più fantascienza ma ipotesi concreta.

Da anni il fandom si interroga sulle sue abilità e sul suo potenziale ruolo nel mondo degli Shinigami. Ora, sembra che l'anime stia finalmente per iniziare a dare delle risposte - o almeno, a porre nuove domande capaci di far germogliare il futuro della saga.