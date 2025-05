Il monologo della speziale, la serie si ferma per un motivo preoccupante legato a una sua creatrice

Il manga Il monologo della speziale sospende temporaneamente la pubblicazione a causa dei problemi di salute della disegnatrice Nekokurage, colpita da scarlattina e pertosse. Che impatto avrà questa spiacevole situazione sulla serie?

Una pausa forzata per Il monologo della speziale

Il monologo della speziale, saga intrisa di intrighi di corte e deduzioni affilate, ha conquistato in breve tempo un posto d'onore tra le serie anime più seguite degli ultimi anni. Mentre l'adattamento animato prosegue con la seconda stagione e le light novel continuano ad arricchire il mondo di Maomao e Jinshi, una battuta d'arresto colpisce il manga. L'illustratrice Nekokurage, colonna portante della serie sin dal 2017, ha annunciato con rammarico su X (ex Twitter) che, a causa di una brutta combinazione di scarlattina e pertosse contratte durante la lavorazione del nuovo capitolo, sarà necessario interrompere per un breve periodo la serializzazione. "Il nuovo numero di BG in uscita domani sarà in pausa, perché la mia salute è peggiorata durante la fase di lavorazione del manoscritto, dopo aver contratto scarlattina e pertosse. Mi dispiace moltissimo...! Sembra che in questo periodo queste malattie si stiano diffondendo parecchio, quindi fate attenzione e abbiate cura di voi", ha scritto l'autrice.

Una scena de Il monologo della speziale

Fortunatamente, la pausa non durerà a lungo. Square Enix, attraverso l'account ufficiale della rivista Monthly Big Gangan, ha confermato che la serie riprenderà regolarmente il 25 giugno nel numero 07 del 2025: "A causa di varie circostanze, Il monologo della speziale, che doveva essere pubblicato nel numero 06 del 2025 (in uscita venerdì 23 maggio), sarà assente da questa edizione. Ci scusiamo sinceramente con tutti i lettori che lo stavano aspettando con ansia".

La rivista ha inoltre precisato che l'oggetto bonus previsto, una clear file originale, sarà comunque distribuito. L'interruzione non mette in discussione la salute generale della saga anime: il materiale da adattare per una terza stagione è abbondante e, con l'anime che si avvicina alla conclusione della sua seconda stagione, le carte per un nuovo ciclo ci sono tutte. Per ora.