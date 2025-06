Bleach, il creatore Tite Kubo progetta uno spin-off sulla vita di Ichigo a Londra

Durante una sessione di domande sul portale Klub Outside, Tite Kubo ha alimentato le speranze dei fan rivelando che potrebbe raccontare il periodo londinese di Ichigo Kurosaki. Ambientata dopo il finale del manga, la storia potrebbe anche incrociarsi con Burn the Witch, espandendo ulteriormente i due universi creati dall'autore. Nulla è ancora ufficiale, ma l'attesa si fa già sentire.

Bleach: Tite Kubo lascia intendere un nuovo spin-off con Ichigo a Londra

Dal controverso finale del manga nel 2016 alla tanto attesa conclusione animata di Bleach, prevista per il 2026, l'universo creato da Tite Kubo non ha mai smesso di pulsare nei cuori dei fan. Ma ora, un semplice scambio sul sito ufficiale Klub Outside ha acceso un faro su una possibilità tanto suggestiva quanto concreta: un nuovo spin-off con Ichigo protagonista nella nebbiosa Londra. Alla domanda di un utente, che ipotizzava una nuova trasformazione da Shinigami o uno scontro con l'organizzazione Wing Bind nella capitale britannica, Kubo ha risposto: "Lo tengo segreto, potrei raccontare quella storia un giorno." Una frase sibillina che ha avuto l'effetto di un incantesimo lanciato a sorpresa: entusiasmo, teorie e attesa si sono subito moltiplicati.

Secondo le informazioni condivise tramite Klub Outside, dopo la fine della Guerra millenaria, Ichigo si sarebbe trasferito a Londra per studiare inglese, spinto dal suo amore per la letteratura e, in particolare, per William Shakespeare. Un dettaglio emerso solo nelle Q\&A, ma che ora potrebbe diventare l'incipit di un racconto inedito. E c'è di più: la città è anche il fulcro di Burn the Witch, spin-off firmato dallo stesso Kubo e ambientato in una "Reverse London", versione occulta della metropoli, dove agenti speciali combattono draghi e minacce soprannaturali.

Se Ichigo dovesse davvero mettere piede lì, un crossover sarebbe tutt'altro che improbabile. Nessuna data, nessuna conferma ufficiale, ma l'idea è già più viva che mai. E nel silenzio che segue quelle parole, il fandom sogna.