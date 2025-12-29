Bleach, dopo più di 20 anni l’anime mostrerà finalmente il vero volto di Ichigo

Dopo oltre vent'anni di attesa, l'anime di Bleach si prepara a mostrare la forma definitiva di Ichigo Kurosaki. Il teaser di Thousand-Year Blood War - The Calamity conferma l'arrivo dell'Horn of Salvation nello scontro finale.

Jump Festa 2026 e la promessa su Ichigo Kurosaki

Ventuno anni possono sembrare un'eternità, soprattutto per una serie che ha costruito la propria identità sull'evoluzione costante del suo protagonista. Eppure è proprio questo il tempo che Bleach ha impiegato per portare sullo schermo animato la forma più potente di Ichigo Kurosaki. L'annuncio è arrivato durante il Jump Festa 2026, dove un nuovo teaser trailer ha confermato che la quarta parte di Bleach: Thousand-Year Blood War, intitolata The Calamity, mostrerà Ichigo affrontare Yhwach, il Re dei Quincy, utilizzando la sua trasformazione definitiva.

La nuova stagione, attesa per l'estate 2026, entrerà nel cuore dello scontro finale. Da una parte, Ishida Uryuu sarà impegnato nel confronto con Jugram Haschwalth; dall'altra, Ichigo e Orihime si troveranno faccia a faccia con la figura che incarna l'origine e la fine del conflitto. È in questo contesto che il protagonista scatenerà l'Horn of Salvation, una forma che i lettori del manga conoscono bene, ma che finora era rimasta assente dall'adattamento animato.

Visivamente, la trasformazione richiama alla memoria il Vasto Lorde, una delle incarnazioni più iconiche e disturbanti di Ichigo. La differenza, però, è sostanziale: se quella versione rappresentava la perdita di controllo e la sopraffazione dell'Hollow, qui siamo di fronte a un equilibrio consapevole. Un solo corno, una presenza più composta, e soprattutto il pieno dominio del proprio potere. È un passaggio simbolico che segna la maturità definitiva del personaggio, non solo come combattente, ma come identità narrativa.

L'Horn of Salvation: potere, equilibrio e identità

Non esiste ancora una denominazione ufficiale univoca per questa trasformazione, ma tra i fan il nome Horn of Salvation si è imposto con naturalezza, riprendendo il titolo del capitolo in cui la forma ha fatto il suo debutto nel manga. Altri la definiscono "Merged Hollow Form", un'espressione che descrive bene la sua natura: la fusione armonica delle componenti Shinigami, Hollow e Quincy che convivono in Ichigo.

Bleach, la locandina dell'ultima stagione

Il cuore di questa evoluzione sta proprio nella consapevolezza. Dopo aver scoperto l'origine dei propri poteri, Ichigo riesce finalmente a bilanciare le sue forze interiori. Tuttavia, quando il suo Hollow interno viene stimolato da una massiccia presenza di Reiatsu Quincy, l'equilibrio può incrinarsi, aprendo la strada alla fusione completa. Il risultato è una forma che amplifica drasticamente forza, velocità e potere spirituale, portando Ichigo a un livello mai raggiunto prima.

È la sintesi di tutto il percorso del personaggio: la paura di perdere se stesso, il conflitto con la propria natura e, infine, l'accettazione totale di ciò che è. Non sorprende che lo studio abbia scelto di riservare questo momento alla fase conclusiva dell'arco Thousand-Year Blood War, trasformandolo in un evento carico di peso simbolico.

Per l'anime di Bleach, questo passaggio rappresenta anche una dichiarazione d'intenti: chiudere il cerchio aperto più di due decenni fa, restituendo ai fan una visione completa e coerente dell'eroe che li ha accompagnati per anni.