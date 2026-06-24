Bleach non è finito: Tite Kubo sarebbe pronto a riprendere la storia con l'arco dell'Inferno

Tite Kubo sarebbe pronto a riprendere la storia più attesa dell'universo di Ichigo Kurosaki: nelle ultime ore stanno infatti circolando insistenti indiscrezioni secondo cui l'autore sarebbe pronto a tornare sulle pagine di Weekly Shonen Jump con una nuova serializzazione ambientata nell'universo di Bleach.

L'inferno di Bleach nasconde ancora segreti mai esplorati

Per anni è stato uno dei grandi sogni della community di Bleach. Un desiderio alimentato da teorie, speculazioni e soprattutto da un clamoroso cliffhanger rimasto senza seguito. Adesso, però, qualcosa potrebbe finalmente muoversi. Secondo numerose indiscrezioni, ancora privi di conferma ufficiale, il mangaka starebbe lavorando al tanto atteso seguito dell'Hell Arc, l'arco narrativo introdotto nel 2021 attraverso il one-shot speciale Bleach: No Breaths From Hell.

Per i fan storici sarebbe una notizia enorme. Dopo la conclusione del manga originale nel 2016, molti avevano pensato che la storia di Ichigo Kurosaki fosse definitivamente terminata. Negli anni successivi, però, Kubo ha continuato a tornare sporadicamente sul franchise, dimostrando di non aver mai davvero abbandonato il mondo che lo ha reso uno degli autori più importanti della storia di Shonen Jump.

Prima è arrivato lo spin-off Burn the Witch, ambientato nello stesso universo narrativo. Poi, in occasione del ventesimo anniversario della serie, il celebre one-shot che ha completamente ribaltato ciò che i lettori credevano di sapere sull'aldilà di Bleach.

È proprio quel capitolo speciale ad aver acceso l'entusiasmo dei lettori. Ambientato anni dopo la sconfitta di Yhwach e gli eventi conclusivi della Guerra dei Mille Anni, No Breaths From Hell introduce una rivelazione destinata a cambiare radicalmente la mitologia della serie. I personaggi spiritualmente più potenti non scompaiono davvero dopo la morte. Al contrario, vengono confinati in una dimensione molto più oscura: l'Inferno.

La scoperta apre immediatamente scenari enormi. Nel capitolo torna infatti in scena Szayelaporro Granz, ex Espada già sconfitto nella serie originale, ora trasformato da anni di permanenza negli inferi in una creatura ancora più pericolosa e potente. Ma quella era soltanto la punta dell'iceberg.

Kubo suggeriva infatti che all'interno dell'Inferno potrebbero trovarsi numerosi personaggi morti nel corso della storia di Bleach, inclusi alcuni dei più potenti Capitani del Gotei 13. Il ritorno di figure leggendarie, nuove versioni corrotte degli eroi del passato e la possibilità di esplorare una dimensione completamente inedita rappresentano materiale narrativo praticamente infinito.

Un momento perfetto per il ritorno della serie

Non è un caso che il one-shot si concludesse con un cliffhanger gigantesco, lasciando intuire che la vera minaccia futura dell'universo di Bleach non sarebbe arrivata dal Quincy King Yhwach o dagli Hollow, ma proprio dall'Inferno stesso. Da allora, però, non è mai arrivato alcun seguito.

Questa informazione arriva inoltre in un momento particolarmente favorevole per il franchise. Quest'estate l'adattamento anime di Bleach: Thousand-Year Blood War si avvierà verso la sua conclusione definitiva, portando finalmente sullo schermo il finale del manga originale dopo quasi dieci anni di attesa.

Parallelamente, Kubo ha dimostrato negli ultimi anni di essere tornato molto coinvolto nel progetto, supervisionando nuovi contenuti, ampliando il lore della serie e collaborando attivamente con la produzione dell'anime. Per questo motivo molti fan ritengono che un ritorno dell'Hell Arc non sarebbe affatto impossibile.

Kubo avrebbe tra le mani l'occasione di fare qualcosa che raramente accade nel mondo degli shonen: tornare su una serie conclusa e raccontare una storia completamente nuova, senza dover ripercorrere sentieri già battuti. E per milioni di lettori che aspettano una risposta da quel cliffhanger del 2021, sarebbe finalmente il momento di scoprire cosa si nasconde davvero dietro le porte dell'Inferno.