Bleach, anime e manga non sono più la stessa storia: Tite Kubo sta cambiando la Guerra dei Mille anni

Per chi ha letto il manga di Bleach dieci anni fa, guardare oggi Bleach: La Guerra dei Mille anni significa assistere a qualcosa di molto particolare: una storia che lo stesso autore sta cambiando radicalmente.

L'anime di Bleach non sta più semplicemente trasformando in immagini le tavole di Tite Kubo. La versione animata dell'arco della Guerra dei Mille Anni sta diventando una sorta di nuova versione dell'opera, costruita insieme allo stesso autore e arricchita da scene, combattimenti, dialoghi e sviluppi che nel manga non esistevano.

Tite Kubo non si limita a supervisionare l'anime

La differenza è diventata particolarmente evidente nella quarta e ultima parte dell'adattamento, The Calamity, attualmente in onda. Alcuni degli eventi più recenti hanno infatti portato l'anime ben oltre ciò che i lettori avevano visto nel manga, arrivando a modificare momenti fondamentali dello scontro finale. E non è un caso che Tite Kubo abbia avuto un ruolo così importante nel processo.

Fin dall'inizio di Bleach: Guerra dei Mille Anni, il coinvolgimento di Kubo è stato molto più profondo rispetto a quello che normalmente ci si aspetterebbe dall'autore del manga originale. Lo stesso creatore ha raccontato di aver iniziato a realizzare storyboard per l'anime perché trovava questo metodo più efficace per spiegare le proprie idee rispetto a lunghi testi scritti.

Inizialmente temeva persino che il suo intervento potesse interferire con il lavoro degli storyboard artist dell'anime, ma dopo aver visto quanto le sue proposte fossero apprezzate dalla produzione ha cominciato a farlo con maggiore frequenza. E questo spiega una delle caratteristiche fondamentali del nuovo Bleach: le aggiunte dell'anime non sono semplicemente "filler" inventati dallo studio.

Il team ha infatti raccontato di consultare direttamente Kubo quando una scena aggiuntiva richiede chiarimenti sulla storia o sui personaggi. In alcuni casi, il mangaka ha persino riscritto completamente materiale preparato dagli sceneggiatori.

Il risultato è che molte delle differenze che oggi vediamo sullo schermo possono essere considerate parte integrante della nuova versione della storia.

Il manga era molto più veloce

La prima grande differenza riguarda il ritmo. Quando Kubo pubblicava il manga su Weekly Shonen Jump, la storia doveva necessariamente rispettare i tempi e gli spazi della serializzazione settimanale. L'anime, invece, ha la possibilità di dilatare determinate sequenze, collegare eventi che nel manga erano separati e mostrare situazioni che sulle tavole erano state soltanto accennate.

Il team di sceneggiatura ha descritto questo processo come una vera e propria "traduzione" dal manga all'animazione: il ritmo di alcune pagine settimanali non può essere semplicemente copiato all'interno di un episodio televisivo di circa 20 minuti. Per questo le scene vengono riorganizzate, ampliate oppure integrate con materiale originale. Questa scelta è diventata particolarmente evidente durante Bleach: La Guerra dei Mille anni.

Nel manga, alcuni combattimenti e passaggi della guerra finale erano estremamente rapidi. L'anime ha invece cominciato a dare maggiore spazio a personaggi e scontri che nell'opera originale avevano avuto un ruolo più limitato. Uno dei casi più interessanti riguarda la Divisione Zero.

Nel manga, alcuni dei suoi combattimenti contro le forze di Yhwach erano relativamente brevi rispetto alle aspettative che il gruppo aveva generato. L'anime ha deciso di espandere notevolmente queste sequenze, dando ai membri della Guardia Reale maggiore spazio per dimostrare le proprie capacità.

Non è soltanto un modo per rendere gli scontri più spettacolari: significa anche approfondire personaggi che nel manga avevano avuto meno possibilità di essere esplorati. Ed è esattamente il tipo di materiale che un adattamento tradizionale avrebbe potuto lasciare fuori, mentre Thousand-Year Blood War sta facendo l'opposto.

Un'altra differenza importante riguarda l'ordine in cui vengono raccontati alcuni avvenimenti. Il team dell'anime ha spiegato che, soprattutto nella terza parte dell'arco, alcune scene sono state spostate rispetto alla sequenza originale del manga. L'obiettivo era aumentare la sensazione che i combattimenti stessero avvenendo contemporaneamente in luoghi diversi e rendere più efficace la tensione dell'assalto al Palazzo del Re delle Anime.

È una modifica apparentemente piccola, ma cambia molto la percezione della guerra. Nel manga il lettore può passare rapidamente da un combattimento all'altro attraverso il cambio di capitolo. L'anime, invece, deve decidere quando interrompere una scena, quale personaggio seguire e soprattutto quale evento utilizzare come conclusione dell'episodio. Il risultato è una narrazione che può presentare gli stessi eventi in una forma sensibilmente diversa.

La differenza tra anime e manga è diventata ancora più evidente nella parte finale. Uno dei momenti più clamorosi riguarda Ichigo e il suo Bankai.

Nel manga, durante lo scontro finale con Yhwach, Ichigo non aveva praticamente avuto la possibilità di utilizzare il suo nuovo Bankai. Yhwach sfruttava infatti l'onnipotenza dell'Almighty per distruggerlo prima che potesse realmente entrare in azione. L'anime ha invece mostrato qualcosa che i lettori non avevano mai visto: una nuova forma del Bankai di Ichigo, mai comparsa nel manga originale.

Non si tratta quindi di un semplice combattimento ampliato. È una modifica che introduce materiale completamente nuovo nella parte più importante della storia. E la cosa ancora più interessante è che questa scelta potrebbe avere una funzione narrativa precisa.

Qui entriamo inevitabilmente nel territorio delle teorie, ma il collegamento con i poteri di Yhwach è particolarmente interessante. Nel manga viene spiegato che l'Almighty non permette semplicemente a Yhwach di vedere il futuro: il suo potere gli consente di intervenire sui futuri possibili che riesce a percepire.

Questo elemento potrebbe offrire all'anime un modo estremamente elegante per giustificare ciò che stiamo vedendo. La teoria è che gli eventi mostrati nell'anime possano rappresentare una delle possibili diramazioni del futuro osservate da Yhwach, prima che la storia venga nuovamente ricondotta al percorso conosciuto dai lettori.

Per ora non è una spiegazione ufficialmente confermata e va quindi considerata una teoria. Ma il fatto che il cambiamento riguardi proprio una battaglia in cui l'Almighty è fondamentale rende l'ipotesi particolarmente affascinante.

Orihime è diventata centrale in un modo completamente nuovo

La modifica più sorprendente degli episodi recenti riguarda però Orihime Inoue. Nel manga il suo ruolo nella parte conclusiva dello scontro era molto diverso. L'anime le ha invece concesso un momento decisivo, portando i suoi poteri a un livello che non era stato rappresentato allo stesso modo nell'opera originale.

La situazione è arrivata a un punto estremo quando Orihime si è apparentemente sacrificata per salvare Ichigo da Yhwach. La scena ha rappresentato una delle deviazioni più radicali mai introdotte dall'adattamento.

Le modifiche non riguardano soltanto Ichigo e Orihime. L'anime ha progressivamente ampliato il ruolo di diversi personaggi, compreso Uryu Ishida, dando maggiore spazio alle sue motivazioni e al suo rapporto con gli eventi della guerra.

Lo stesso vale per numerosi membri della Soul Society e per gli Sternritter, che nell'adattamento ricevono combattimenti e momenti aggiuntivi. È una conseguenza naturale della filosofia adottata dalla produzione: non limitarsi a riempire i buchi dell'originale, ma utilizzare l'anime per mostrare anche ciò che il manga non aveva avuto il tempo di raccontare.

Uno degli esempi più interessanti riguarda Aizen. Nel manga, durante una determinata fase della storia, Aizen aveva una presenza molto più limitata. L'anime ha invece aggiunto un'intera scena di confronto tra Aizen e Yhwach. La produzione ha raccontato che l'idea nasceva proprio dalla curiosità di vedere come sarebbe stato un dialogo tra i due personaggi. La scena è stata poi sottoposta alla supervisione di Kubo, che ha apportato numerose modifiche fino a riscriverla.

Quindi anime e manga hanno due finali diversi? La risposta, almeno per il momento, è: potrebbero averli. La conclusione generale della storia non dovrebbe necessariamente essere stravolta. Ma ormai è evidente che il percorso per arrivarci può essere molto diverso.

Il manga aveva lasciato alcuni combattimenti e alcune questioni narrative relativamente compressi, anche perché Kubo stava attraversando un periodo molto difficile dopo anni di serializzazione settimanale. L'anime gli sta offrendo oggi l'opportunità di tornare su quella parte della storia con maggiore spazio e, soprattutto, con la possibilità di correggere o ampliare alcuni elementi. E lo stesso autore sembra essere determinato a sfruttare questa occasione.