Un Posto al Sole, anticipazioni 21 settembre: Eduardo non ha scampo nella morsa di Grillo

Sono giorni di tensione per i protagonisti di Un Posto al Sole,la soap partenopea che racconta le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Mentre Gianluca è ancora in ospedale, che lotta tra la vita e la morte, Eduardo sembra essersi dissolto nel nulla: e dopo i primi dubbi iniziali, appare ora chiaro che la sua non sia una fuga di passione insieme a Stella.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di lunedì 21 settembre; l'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Eduardo è scomparso da un momento all'altro, dopo che Stella gli ha proposto di fuggire insieme. Ma Sabbiese non ha lasciato Napoli insieme alla sua amante, tutt'altro. Inizialmente è quello che hanno sospettato Rosa e Clara, salvo poi realizzare che Eduardo non sarebbe partito senza salutare almeno la piccola Nunzia.

La verità infatti è un'altra: quella di Eduardo non è una fuga per ricominciare altrove, tantomeno con Stella. Il fratello di Rosa, al contrario, si trova in una situazione ben peggiore: è stato rapito da Grillo che, ormai fuori controllo, vuole vendicarsi non solo su Eduardo, ma anche su Damiano.

Anticipazioni 21 settembre: Eduardo non ha scampo nella morsa di Grillo

Un posto al sole: Rosa

Eduardo tenta di liberarsi dalla prigionia di Grillo, ma il suo piano fallisce e finisce per mettere seriamente a rischio la propria vita. Intanto, Rosa e Clara iniziano a rendersi conto che Sabbiese in realtà non è fuggito con Stella: dopo aver realizzato che, conoscendolo, non avrebbe mai lasciato la figlia all'improvviso e senza spiegazioni, le due amiche cominciano a pensare a quale possa essere il reale motivo di questa sparizione: dietro la sua scomparsa dunque, deve esserci qualcosa di molto più grave.

Nel frattempo, cresce la rabbia di Roberto nei confronti di Mori, mentre Marina comprende di non avere altra scelta che cedere ai ricatti di Stefano.