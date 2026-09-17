Un Posto al Sole, anticipazioni 18 settembre: dopo aver rapito Eduardo, Grillo punta a vendicarsi di Damiano

Eduardo è ancora lontano da casa, dopo essere stato rapito da Grillo: ma non è l'unico ad essere finito nel mirino del poliziotto che, invece, ha per obiettivo una persona molto vicina a Sabbiese. Nell' episodio di venerdì 18 settembre di Un Posto al Sole, ritroveremo un Grillo più determinato che mai ad andare fino in fondo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è su Rai Tre alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Rosa

Clara e Rosa iniziano a sospettare che Eduardo non sia sparito volontariamente: hanno ragione, perché Sabbiese è stato rapito da Grillo, deciso a vendicarsi e a ottenere da lui una confessione. Il poliziotto gli rivela inoltre che non è il suo unico obiettivo. Intanto Luca peggiora, provato dalla situazione di Gianluca e dall'avanzare della sua malattia. Al Caffè Vulcano invece, Silvia attribuisce a Micaela le continue tensioni interne al locale: Silvia allora decide di risolvere la situazione e prende così una decisione drastica.

Anticipazioni 18 settembre: dopo aver rapito Eduardo, Grillo punta a vendicarsi di Damiano

Guido

Gianluca è ancora in condizioni critiche: mentre Anna è uscita dall'ospedale, il figlio di Alberto rimane molto grave. In un momento tanto difficile, Alberto trova sostegno proprio in un amico dal quale non si sarebbe aspettato di ricevere appoggio.

Nel frattempo Grillo continua a portare avanti il suo piano contro Damiano: Eduardo è nelle sue mani, ma l'intenzione del poliziotto è di andare oltre. Perciò, dopo aver costretto Sabbiese a confessare, ora vuole arrivare a Renda. Intanto, Guido e Mariella devono fare i conti con le conseguenze della "guerra dei turni" scatenata da Sasà, rimasto profondamente deluso dall'amica: tutto è partito dal tatuaggio che avrebbero dovuto fare insieme, e che invece, alla fine, è diventato motivo di discordia. Riuscirà l'Altieri a ricucire il rapporto con Cerri?