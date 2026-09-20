La Promessa anticipazioni 21 settembre: Maria ritrova Carlo e trema per il suo segreto

Le anticipazioni de La Promessa del 21 settembre preannunciano una puntata ricca di tensione per la servitù di Palazzo Luján. L'arrivo dei nuovi valletti porta infatti con sé un incontro destinato a mettere in seria difficoltà Maria Fernández, mentre sullo sfondo continuano le tensioni legate a Don Lorenzo e ai suoi piani.

La Promessa anticipazioni: Maria ritrova Carlo e teme per il suo segreto

Il volto che Maria si ritrova davanti è quello di Carlo, il giovane con cui ha trascorso una notte di passione durante la festa in paese. La ragazza non avrebbe mai immaginato di incontrarlo nuovamente, tanto meno all'interno della tenuta. Il suo arrivo rischia così di far riemergere un segreto che Maria sta cercando in tutti i modi di proteggere.

Tra i nuovi assunti a Palazzo Luján c'è proprio Carlo, che arriva nella tenuta completamente ignaro di ciò che è accaduto dopo il loro incontro. Il ragazzo non sa infatti che da quella notte di passione con Maria Fernández è stato concepito un bambino.

Maria e Carlo si incontrano alla Tenuta

Per Maria la situazione è particolarmente delicata. La giovane cameriera si ritrova improvvisamente davanti al padre del bambino che sta aspettando e non sa come comportarsi. Il timore che Carlo possa scoprire la verità aumenta la pressione sulla ragazza, già alle prese con una situazione estremamente difficile.

A complicare ulteriormente le cose c'è anche Padre Samuel, che ha proposto a Maria di proteggerla. La giovane dovrà quindi decidere come gestire la presenza di Carlo e, soprattutto, quanto a lungo riuscirà a mantenere nascosta la sua gravidanza.

Petra indaga sul furto mentre Teresa affronta il nuovo incarico

Nel frattempo, le difficoltà non mancano neppure per il resto della servitù. Teresa continua a fare i conti con le responsabilità legate al suo nuovo ruolo di governante. Tra i suoi compiti c'è anche quello di occuparsi dell'organizzazione di un matrimonio sfarzoso per i De La Mata, un incarico che aumenta ulteriormente le pressioni sulle sue spalle.

Cristóbal e Petra

Anche Petra torna al centro della vicenda. Nonostante la delusione per il licenziamento e per quello che considera un tradimento da parte della sua ex sottoposta, decide di dare il proprio contributo alle indagini sul furto delle ricette di Lope.

Petra vuole infatti arrivare alla verità e scoprire una volta per tutte chi abbia sottratto le ricette. L'indagine rappresenta anche un'occasione per dimostrare nuovamente la propria importanza all'interno di Palazzo Luján.